Image: Shutterstock

賢く便利に育っていく。

OpenAIは、AIを標準搭載したウェブブラウザを開発中であることを明らかにしました。まずはmacOS向けに登場予定です。

このブラウザの土台となるのは、Googleが中心となって開発しているオープンソースのブラウザエンジン「Chromium（クロミウム）」。

Google Chromeをはじめ、Microsoft Edge、Samsung Internet、Operaなど、多数の人気ブラウザの“共通エンジン”となっています。

BleepingComputerによると、新しいブラウザは従来のブラウザと異なり、 ChatGPTのような「会話型UI」を標準搭載。 EdgeのCopilotモードのようにタブ選択やフォーム入力、情報要約などを代行する機能が目玉となっており、ユーザー体験が大幅にシフトするかもしれません。

OpenAIはすでにChatGPTに「エージェントモード」を追加しています。このモードではLinuxターミナルやChromiumブラウザを利用し、クラウド上でタスクを実行。単なる会話型AIを超え、Web業務やビジネスデータの処理、ドキュメント作成といった作業を丸投げできる新機能です。

ソース元のBleepingComputerの記事で記者はこのChatGPTのエージェントモードを以下のように紹介しています：

そして、OpenAIのブラウザが最終的にChromeのような見た目になるかもしれない、と述べています。

もしもそうなら、Google Chromeと競合することは必至になりそうですね。

Source: BleepingComputer