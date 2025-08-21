ディズニー&ピクサーのCGデジタルアニメーション作品「トイ・ストーリー」シリーズ1作目の30周年記念上映が9月12日から9月18日まで全国の劇場にて実施される。

おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描くディズニー＆ピクサーの「トイ・ストーリー」シリーズが誕生して今年で30年。これを記念し、9月12日から9月18日までの1週間限定で全国劇場上映が決定した。

今回の発表に合わせウッディやバズたちおもちゃが微笑むビジュアルも解禁。さらに、この特別ビジュアルと、シリーズ最新作「トイ・ストーリー5」のコンセプトアートが4枚1セットになったポストカードが入場者プレゼントとなることも決定した。

なお、入場者プレゼントは先着数量限定となっており、なくなり次第配布終了となる。

「トイ・ストーリー」30 周年記念ビジュアル＆「トイ・ストーリー5」特製ポストカードセット

「トイ・ストーリー5」コンセプトアート

(C)2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.