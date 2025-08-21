気象庁によると、九州の西にある台風のたまご＝熱帯低気圧が、今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。台風に発達してすぐ九州に上陸する予想です。

気象衛星ひまわりの画像には、九州を覆うような大きな雲の塊が確認できます。

２１日午前３時の観測によると、熱帯低気圧が鹿児島県・薩摩川内市の西約１２０キロの北緯３１度４０分、東経１２９度００分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北東へ進んでいます。

中心気圧は１００８ヘクトパスカル、

最大風速は１５メートル、

最大瞬間風速は２３メートルとなっています。

熱帯低気圧は、今後２４時間以内に台風となる見込みで、その中心は、２４時間後の２２日午前３時には鹿児島県・薩摩川内市付近の北緯３１度５５分、東経１３０度０５分を中心とする半径１３０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。

台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、４８時間後の２３日午前３時には

鹿児島県出水市付近の北緯３２度００分、東経１３０度３５分を中心とする半径２００キロの円内に達する見込みです。

中心気圧は１００８ヘクトパスカルが予想されます。

熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

今後の情報に注意してください。

