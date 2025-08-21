【いきなり台風】次の台風発生すぐに九州上陸 気象庁の進路予想 台風のたまご＝熱帯低気圧が発達【台風情報2025】
気象庁によると、九州の西にある台風のたまご＝熱帯低気圧が、今後２４時間以内に台風に発達する見込みです。台風に発達してすぐ九州に上陸する予想です。
気象衛星ひまわりの画像には、九州を覆うような大きな雲の塊が確認できます。
２１日午前３時の観測によると、熱帯低気圧が鹿児島県・薩摩川内市の西約１２０キロの北緯３１度４０分、東経１２９度００分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北東へ進んでいます。
熱帯低気圧は、今後２４時間以内に台風となる見込みで、その中心は、２４時間後の２２日午前３時には鹿児島県・薩摩川内市付近の北緯３１度５５分、東経１３０度０５分を中心とする半径１３０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は１００６ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は１８メートル、 最大瞬間風速は２５メートルが予想されます。
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、４８時間後の２３日午前３時には鹿児島県出水市付近の北緯３２度００分、東経１３０度３５分を中心とする半径２００キロの円内に達する見込みです。 中心気圧は１００８ヘクトパスカルが予想されます。
熱帯低気圧や台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
今後の情報に注意してください。
・・ ・