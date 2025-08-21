タレントの辻希美（38）が、自分へのご褒美としてハイブランドのバッグを購入したことを明かし、反響を呼んでいる。

【映像】 長女・希空が次女・夢空ちゃんを抱っこする姿や親子3ショット

辻は2025年8月8日に、第5子となる次女を出産したことを発表。その後SNSでは、長女・希空（17）が次女を抱っこする姿や親子3ショット、名前が「夢空」に決まったことなどを発信してきた。

自分へのご褒美として妊娠中にハイブランドのバッグを購入

19日には、第5子の出産前に撮影したという「辻希美38歳、ブランドバッグを買う！！」と題した動画を自身のYouTubeチャンネルに投稿した辻。普段ブランド物にはあまり執着がないそうですが、誕生日を前に、夫でタレントの杉浦太陽（44）から欲しいものを聞かれたことがきっかけだったという。

「お財布欲しいなと思って、ルイ・ヴィトンでお財布を探したわけですよ。そしたらね、めちゃくちゃかわいいシリーズが売ってたの。私のために作ったんかな？って思うくらい、私の好みドンピシャなお財布やカバンが売っていて」

38歳の誕生日と第5子出産というイベントを祝うため、自分へのご褒美として、一目惚れしたルイ・ヴィトンのバッグを購入。店舗に行く時間がなかったため、オンラインサイトを眺めながら1カ月半以上悩んだという。

待ち望んでいたバッグと“初対面”すると大喜びする様子を見せている。

「やばい、マジでかわいい。写真より全然かわいいんだけど」「大切に使っていきたいと思います。大満足です」

辻の動画にファンからは、「ヴィトンなんて多分余裕で買える収入があるのにこんなにめっちゃ喜んでるのかわいい」「辻ちゃんのためのバッグ!?ってぐらい似合ってる。可愛すぎます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）