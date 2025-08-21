全国高校野球選手権の19日の試合で、県立岐阜商業は横浜高校と延長11回、2時間42分にわたる激闘を制しました。公立高校がベスト4入りしたことで、“公立の星”とも言われて、大注目されています。甲子園メンバー20人中、19人が地元・岐阜の中学校出身の県立岐阜商業が躍進するわけとは…？

そこで今回の#みんなのギモンでは、「県立岐阜商業 甲子園なぜ快進撃？」をテーマに解説します。

■“公立の星”県立岐阜商業が甲子園で躍進

山粼誠アナウンサー

「鈴江さんも19日の甲子園の県立岐阜商業と横浜高校の試合は、news every.が始まるまで、ずっと見てましたよね？」

鈴江奈々アナウンサー

「ギリギリまで…。目が離せない試合だったんでね」

山粼アナウンサー

「公立高校がベスト4入りしたことで、“公立の星”とも言われて注目されているんですが、なぜここまで県立岐阜商業が躍進しているのか、お伝えしていきたいと思います」

■横浜高校と延長11回2時間42分の激闘

山粼アナウンサー

「改めて19日の試合を見ていきます。対戦カードでいいますと、89年ぶりの夏の甲子園優勝を目指す県立岐阜商業と、対する横浜高校は春に優勝を果たしているんですが、松坂大輔さんを擁した1998年以来の春夏連覇を目指した戦いでした。時間にして2時間42分、イニングで言いますと、延長11回までもつれる激闘となりました」

森圭介アナウンサー

「98年の横浜高校というのはね、横浜の松坂、PLの上重の延長17回の投げ合いもありましたけど、横浜は心に残る試合をやってくれたということで感謝したいですよね。すばらしい試合でしたよ！」

■創部100年の伝統校 メンバー20人中、19人岐阜出身

山粼アナウンサー

「県立岐阜商業ですが、高校野球ファンにはおなじみの伝統校なんです」

「野球部ができたのは1925年です。今年創部100年となる伝統校なんです。これまで、夏の甲子園では1936年に優勝していて、今回の出場は3年ぶり31度目の出場でした」

「さらに、ベスト4入りは16年ぶり8度目と、これまでの実績をみてみましても強豪校という県立岐阜商業なんです。強豪校というのは、全国から選手が集められることが多いんですが、県立岐阜商業は甲子園のメンバー20人中、19人が地元・岐阜の中学校出身なんです」

桐谷美玲キャスター

「より一体感が生まれそうですし、応援する側としても地元の熱というのもより増しそうな感じしますよね」

「公立高校が甲子園で勝ち進んでいくことは、やっぱりむずかしいことなんですか？」

■49校中公立は6校 勝ち進むと費用面の負担も…

山粼アナウンサー

「今回の甲子園では、公立高校は出場高校全49校のうち、6校にとどまるんです。全体のおよそ1割程度になるわけなんです。夏の甲子園での公立高校の活躍を振り返ると、記憶に新しいのは、2018年に秋田県の金足農業高校が決勝進出をはたしまして、“金農旋風”が吹き荒れましたよね」

「今回、県立岐阜商業が決勝進出となりますと、公立校としてはこれ以来の快挙となります。そして、もし優勝ということになりますと、2007年に初優勝をはたした佐賀北高校、このときは“がばい旋風”と言われましたけども、これ以来ということになります」

忽滑谷こころアナウンサー

「こうしてみても、公立校が勝ち進んでいくのって本当にすごいことなんだなと感じますが、公立校がゆえに勝っていくときの難しさや大変なことって何かあるんですか？」

山粼アナウンサー

「ひとつあげられるのは、費用面なんですよね。勝ち進んでいきますと、それだけ滞在期間が長くなりますから、選手や応援団の交通費や宿泊費など、費用の面で負担が増えるということなんです」

「県立岐阜商業によりますと、ホームページなどで寄付金を呼びかけていまして、主にPTAや同窓会などからある程度のお金は集まってはいるそうなんですが、必要な金額には足りていないという現状だというのです」

■他県の強豪校に選手流れず、県立岐阜商業へ

山粼アナウンサー

「今回、県立岐阜商業は躍進をみせていますが、高校野球を長年取材している、スポーツライターの高木遊さんにお話を聞きました。実は、今のチームの監督・藤井監督は、去年8月から監督をつとめていまして、その前の監督・鍛治舎監督の方針を引き継いでいるそうなんです」

「前提として、そもそも岐阜は野球が盛んな県。ただ、鍛治舎前監督が就任する前までは、岐阜から近隣の愛知や大阪の強豪校にいい選手が流れてしまっていたそうなんです。それを鍛治舎前監督がチームを立て直したことで、いい選手が他の県に行かず、県立岐阜商業に入ることが増えたということなんです」

■前監督は密度の高い練習 現監督は選手の自主性信じる

山粼アナウンサー

「鍛治舎前監督が掲げていたモットーは、『“公立だからできない”をなくしたい』という思いがあったそうで、例えば、県立岐阜商業には寮がない状況なんですが、（自宅から）通う選手が多いのでそこに時間がかかってしまったりと、夜遅くまで練習することができないということもあるんですが、なかなか時間がとれない中でも密度の高い練習を心がけていたそうなんです」

「いまの監督の藤井監督は、鍛治舎前監督のやり方を引き継ぎました。さらに、選手たちとのコミュニケーションがうまく、19日の試合後の インタビューでも『選手に助けられている部分が大きく、自主性というか、選手に任せたい』などと、これまで培ってきた選手の自主性を信じている様子でした」

鈴江アナウンサー

「そういった自主性を尊重してくれる監督がいるからこそ、育まれるものでもあると思うので、いい関係性がつくられているんでしょうね」

山粼アナウンサー

「そうですね。監督が選手をたたえるコメントがまたいいですよね。県立岐阜商業は21日に準決勝を戦いまして、西東京の日大三高と対戦します」

森アナウンサー

「東京対決を勝ち上がってきたチームですし、強打の日大三高と言われていますからどんな試合をみせるのか楽しみです。とにかく選手たちには悔いのないプレーをお願いしたいと思います」

（2025年8月20日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）