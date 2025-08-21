日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2934（-3.0　-0.10%）
ホンダ　1695（-7.5　-0.44%）
三菱ＵＦＪ　2264（+2　+0.09%）
みずほＦＧ　4817（+7　+0.15%）
三井住友ＦＧ　4108（+4　+0.10%）
東京海上　6479（-1　-0.02%）
ＮＴＴ　165（0.0　0.00%）
ＫＤＤＩ　2646（-8　-0.30%）
ソフトバンク　244（-1.0　-0.41%）
伊藤忠　8211（+12　+0.15%）
三菱商　3195（-5　-0.16%）
三井物　3311（+2　+0.06%）
武田　4561（-2　-0.04%）
第一三共　3875（-122　-3.05%）
信越化　4602（-25　-0.54%）
日立　4151（+6　+0.14%）
ソニーＧ　4143（+15　+0.36%）
三菱電　3681（-11　-0.30%）
ダイキン　19873（-87　-0.44%）
三菱重　3826（+3　+0.08%）
村田製　2378（-12　-0.50%）
東エレク　20964（+39　+0.19%）
ＨＯＹＡ　19350（+20　+0.10%）
ＪＴ　4873（-4　-0.08%）
セブン＆アイ　1999（-11.5　-0.57%）
ファストリ　48822（-158　-0.32%）
リクルート　8950（-23　-0.26%）
任天堂　13724（-96　-0.69%）
ソフトバンクＧ　14691（-199　-1.34%）
キーエンス（普通株）　56328（-702　-1.23%）