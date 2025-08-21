日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2934（-3.0 -0.10%）
ホンダ 1695（-7.5 -0.44%）
三菱ＵＦＪ 2264（+2 +0.09%）
みずほＦＧ 4817（+7 +0.15%）
三井住友ＦＧ 4108（+4 +0.10%）
東京海上 6479（-1 -0.02%）
ＮＴＴ 165（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2646（-8 -0.30%）
ソフトバンク 244（-1.0 -0.41%）
伊藤忠 8211（+12 +0.15%）
三菱商 3195（-5 -0.16%）
三井物 3311（+2 +0.06%）
武田 4561（-2 -0.04%）
第一三共 3875（-122 -3.05%）
信越化 4602（-25 -0.54%）
日立 4151（+6 +0.14%）
ソニーＧ 4143（+15 +0.36%）
三菱電 3681（-11 -0.30%）
ダイキン 19873（-87 -0.44%）
三菱重 3826（+3 +0.08%）
村田製 2378（-12 -0.50%）
東エレク 20964（+39 +0.19%）
ＨＯＹＡ 19350（+20 +0.10%）
ＪＴ 4873（-4 -0.08%）
セブン＆アイ 1999（-11.5 -0.57%）
ファストリ 48822（-158 -0.32%）
リクルート 8950（-23 -0.26%）
任天堂 13724（-96 -0.69%）
ソフトバンクＧ 14691（-199 -1.34%）
キーエンス（普通株） 56328（-702 -1.23%）
