東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値147.33 高値147.82 安値146.87
148.76 ハイブレイク
148.29 抵抗2
147.81 抵抗1
147.34 ピボット
146.86 支持1
146.39 支持2
145.91 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1652 高値1.1674 安値1.1622
1.1729 ハイブレイク
1.1701 抵抗2
1.1677 抵抗1
1.1649 ピボット
1.1625 支持1
1.1597 支持2
1.1573 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3457 高値1.3509 安値1.3448
1.3556 ハイブレイク
1.3532 抵抗2
1.3495 抵抗1
1.3471 ピボット
1.3434 支持1
1.3410 支持2
1.3373 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8041 高値0.8093 安値0.8031
0.8141 ハイブレイク
0.8117 抵抗2
0.8079 抵抗1
0.8055 ピボット
0.8017 支持1
0.7993 支持2
0.7955 ローブレイク
