東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値147.33　高値147.82　安値146.87

148.76　ハイブレイク
148.29　抵抗2
147.81　抵抗1
147.34　ピボット
146.86　支持1
146.39　支持2
145.91　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1652　高値1.1674　安値1.1622

1.1729　ハイブレイク
1.1701　抵抗2
1.1677　抵抗1
1.1649　ピボット
1.1625　支持1
1.1597　支持2
1.1573　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3457　高値1.3509　安値1.3448

1.3556　ハイブレイク
1.3532　抵抗2
1.3495　抵抗1
1.3471　ピボット
1.3434　支持1
1.3410　支持2
1.3373　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8041　高値0.8093　安値0.8031

0.8141　ハイブレイク
0.8117　抵抗2
0.8079　抵抗1
0.8055　ピボット
0.8017　支持1
0.7993　支持2
0.7955　ローブレイク