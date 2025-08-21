64歳・藤あや子「すっぴんでごめんあそばせ」 素顔のオフショットに反響「すっぴんも素敵」「綺麗だね」
歌手の藤あや子（64）が19日、自身のブログを更新。「すっぴん」のプライベートショットを公開した。
【写真】「綺麗だね」64歳・藤あや子の“すっぴん”姿のプライベートショット
18日の投稿で「お友達の別荘で女子11名でランチ」と、孫（17）らとたこ焼きパーティーを楽しんだことを伝えていた藤。
この日は「八ヶ岳の人気店」と題してブログを更新し、「めっちゃ並んで購入したジェラート」を堪能したことを伝えた。
友人らとのショットについては「ごきげんさんポーズ（すっぴんでごめんあそばせ）」と紹介。なお、“顔出し”した赤い服の女性は、親友の歌手・坂本冬美と思われる。
コメント欄には「おいしそうですね」「とても皆さん楽しそう〜良いなつやすみですね」「すっぴんも素敵」「すっぴんも2人とも綺麗だね」「冬美さんとあや子さんって、似てらっしゃいますよね！姉妹感あります」など、さまざまな声が寄せられている。
