

2025年3月〜11月までの期間限定で生産されるスイフトスポーツの特別仕様車「ZC33S Final Edition」（写真：スズキ）

スズキは、年内11月までの限定となるスズキスポーツ特別仕様車「ZC33S Final Edition」を3月から販売している。価格は、6速手動変速（6MT）車で232万9800円、6速自動変速（6AT）車で240万1300円だ。

「スイフトスポーツ」は、エンジン排気量が1.4リッターのガソリンターボエンジンを搭載する小型ハッチバック車で、運転の醍醐味を身近に味わえる1台として、愛好家の注目を集めてきた。

特別仕様車ではなくスイフトスポーツとしての標準車は、今年2月に生産を終え、在庫がなくなり次第販売を終了する。したがって、今回のZC33S Final Editionは、現在のスイフトスポーツを手に入れる最後の機会になる。

特別仕様車では、フロントグリルとアルミホイールに艶のある黒、グロスブラック塗装を採用し、専用デザインのブレーキキャリパーやエンブレム、Cピラーのデカールなどが外観の特徴だ。室内には、熱を使って金属表面の色を変化させたヒートグラデーションを施すインストゥルメントパネル/ドアアームレスト/センターコンソールの加飾や、光沢ある銀色の加飾を施したハンドルが特徴となっている。

スイフトとスイフトスポーツについて



現行モデルとなる4代目スイフト（写真：スズキ）

現行のスイフト4代目は、2023年暮れにモデルチェンジして発売された。

一方のスイフトスポーツは、基準車の3代目が2016年にモデルチェンジをした翌2017年に、今のクルマとなり、今日にいたる。

話がやや混乱しそうだが、基準車としてのスイフトが4代目であるのに、スイフトスポーツは3代目のままここまできていた。したがって、2017年の登場から7年を経てのファイナルエディションということになる。

現在の基準車となるスイフトをもとに、次のスイフトスポーツがこの先加わるかどうかは未定だ。

2004年に初代スイフトが誕生



初代スイフト（写真：スズキ）

基準車のスイフトと、より運転の楽しさを強めたスイフトスポーツのモデルチェンジ時期にはこれまでもズレがある。

初代スイフトは、2004年に発表された。

しかし、スイフトという車名はその前にも使われていた。2000年に発売された際は、今日でいうSUV（スポーツ多目的車）のような車種で、多用途性を備えたワゴンといった商品性であった。もとになったのは、軽自動車「ワゴンR」である。実用性を重視した日常のための小型ワゴン車として、そのスイフトに不便はなかった。

その時代、「カルタス」という小型ハッチバック車がスズキにはあった。ただ、トヨタ「スターレット」や日産「マーチ」などに比べると、やや魅力を欠いていた。

そこでスズキは、世界戦略車として欧州で大衆車の位置づけとなる小型ハッチバック車の商品力を一気に高める1台として、現代に続く新規のスイフトが2004年に誕生したのである。カルタスが担ってきた車格にスイフトの名を与え、心機一転したといえる。

開発は、小型車専用として新たに設計され、外観の造形にもこだわった。やや丸みを帯びながら、全体に精悍さを覚えさせる見た目の印象そのままに、運転感覚も欧州の小型ハッチバック車に通じる壮快さを伝えてきた。もっとも廉価な車種でも運転者の意のままに走り、通勤や買い物など日常の場面でも運転を楽しませる味わいがあった。

国内工場はもとより、ハンガリー工場でも生産され、欧州で人気を得た。現行車に続くスイフトの初代で早くも名声を博し、ブランドを確立した、類稀なる小型ハッチバック車である。その衝撃は、フォルクスワーゲンの初代「ゴルフ」に通じるほど、今なお記憶に残る。ちなみに、日本でカー・オブ・ザ・イヤーを受賞している。

2005年にスイフトスポーツ発売



1年遅れで登場したスイフトスポーツ（写真：スズキ）

その初代スイフトに、スイフトスポーツが翌2005年に追加された。

じつは、その前のSUV的な時代にもスイフトスポーツがあって、海外のラリーで活躍した。JWRC（ジュニア世界ラリー選手権）という、1.6リッターエンジンに限定したクラスで優勝するなど注目を集めた。それと同様の1.6リッターエンジンを搭載したのが、2005年に発売されたスイフトスポーツであった。

排気管を2本出しとし、高性能さを見た目にも明らかにした。ダンパーには海外のモンロー製を採用し、サスペンションは硬めで、走り出した瞬間からゴツゴツとした乗り心地が伝わり、基準車のスイフトとは別の凄みを覚えさせた。速度計の目盛りは、時速220キロメートルまで刻まれている。



2010年発売の2代目スイフト（写真：スズキ）

これが、次の2代目スイフト（基準車）がモデルチェンジをする2010年まで販売された。

そこから1年遅れて、2011年にスイフトスポーツとして次世代へ移行した。これが2016年まで販売され、同年には基準車のスイフトが3代目へモデルチェンジを済ませている。



2011年発売の2代目スイフトスポーツ（写真：スズキ）

以上のように、基準車のモデルチェンジからやや遅れてスイフトスポーツが次の世代へ移行する図式が続いた。

そのうえで、基準車の現行スイフト4代目は、2023年の暮れにモデルチェンジを果たしている。

基準車に使われるエンジンは、排気量1.2リッターの直列3気筒で、ほかにマイルドハイブリッドも選べるが、そのエンジンも1.2リッターの直列3気筒になる。

スイフトスポーツ存続の可能性

2009年に日本で電気自動車（EV）が発売されてから15年以上を経て、スズキからもe-VitaraというEVが明らかにされた今日、エンジン車といえども環境性能の高度化はもはや待ったなしの状況だ。ガソリンエンジン車を存続させること自体が容易でなくなっていくかもしれない。

今回紹介したスイフトスポーツおよびその特別仕様車も、すでにエンジン排気量は1.4リッターに縮小されている。それをどこまで存続し続けることができるのか。



スイフトスポーツ特別仕様車「ZC33S Final Edition」のリアビュー（写真：スズキ）

手頃な価格の身近な存在として運転の醍醐味を提供してきた車種は、メーカーを問わず、次へのあり姿を模索する段階にきている。たとえば、マツダの「ロードスター」も、この先どうなっていくのか？

電動化が進めば、車体の骨格となるプラットフォームのつくりもエンジン車のみの時代と変わる。スイフトという基準車を持ちながら、スイフトスポーツをどう存続させていくのか、あるいは別の構想となっていくのか。今、スズキはいろいろと思いを巡らせているかもしれない。

スズキ、今後の行方について



スイフトスポーツ特別仕様車「ZC33S Final Edition」のインテリア（写真：スズキ）

いずれにしても、スイフトとスイフトスポーツが、スズキの登録車における存在感をおおいに高めた功績は大きい。その価値を、いかに次へつなげるか。



軽自動車を含め多くの人々に身近で確かな存在であり続けてきたスズキが、単に経済性だけでなく、所有したり使ったりすることを誇りに思える存在として認識され続けるための、ここは分岐点になるかもしれない。

いよいよ本格的なEVの時代を迎えたとき、経済的かつ合理的な価値だけでは、中国勢に勝てないからだ。

（御堀 直嗣 ： モータージャーナリスト）