¡Ö¥¤¥ó¥É¤¬ÆÈºÛ¥í¥·¥¢¤È±ï¤òÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤òÊÐº¹ÃÍ70¤ÎÃæ¹â°ì´Ó¹»¼õ¸³À¸¤Ï¤É¤¦²ò¤¯¡©
¶µ²Ê½ñ¤ä»²¹Í½ñ¤ÎÊÙ¶¯¤À¤±¤Ç¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢½ÂÃ«¶µ°é³Ø±àËëÄ¥Ãæ³Ø¤ÎÆþ»îÌäÂê¤À¡£ÃÏÀ¯³Ø¤äÌîÄ»¤ÎÃÎ¼±¤Ê¤ÉÂç³ØÆþ»î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌäÂê¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¤¬¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê»Ò¤À¤±¤¬²ò¤±¤ë»Å³Ý¤±¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÂç¹ç³Ê¼Ô¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤¹¤ë½ÂËë¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤È¤Ï¡©¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢º´Æ£ ÃÒ¡Ø½ÂËë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Ê¬¤«¤é³Ø¤Ö»Ò¤É¤â¤Ë¤Ê¤ë3¤Ä¤ÎÈëÌ©¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½ÂËë¤ÎÆþ»î¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï
»×¹ÍÎÏ¡¢ÆÉ²òÎÏ¡¢¹¥´ñ¿´
¡¡Æþ»îÌäÂê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î³Ø¹»¤¬°éÀ®¤·¤¿¤¤À¸ÅÌÁü¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»äÎ©¹»¤Ë¤Ï·ú³Ø¤ÎÀº¿À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë³Ø¤Ó¤¬Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î³Ø¤Ó¤ÎÆþ¸ý¤¬¡¢Æþ»îÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡½ÂËë¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼«Ä´¼«¹Í¡ÊÊÔ½¸Ãí¡¿½ÂËë¤¬·Ç¤²¤ë¶µ°éÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¡£¡Ö¼«¤éÄ´¤Ù¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤ë¡×¤³¤È¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«¤é¤òÄ´¤Ù¡¢¼«¤é¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ø¤È¿¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ÎÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹¡×¡ÖÎÑÍý´¶¤òÀµ¤·¤¯°é¤Æ¤ë¡×¡Ö¹ñºÝ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤òÍÜ¤¦¡×¤¬·ú³Ø¤ÎÀº¿À¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶µ°é³èÆ°¤¬¤½¤ì¤ò¼´¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÂËë¤ÎÆþ»î¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹ñ¸ì¡¦»»¿ô¡¦¼Ò²ñ¡¦Íý²Ê¤Î4¶µ²Ê¤¹¤Ù¤Æ¡¢Ê¸¾ÏÎÌ¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Â¾¤ÎÆñ´Ø¹»¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹Ê¸¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÆÉ²òÎÏ¡×¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡³Ø±àÄ¹¹ÖÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤â¶µÍÜ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»×¤¤¤«¤é¤«¡¢Æüº¢¤«¤é³è»ú¤Ë¿Æ¤·¤à½¬´·¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»×¹ÍÎÏ¡×¤âÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÏÃæ³ØÆþ»îÁ´ÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö»×¹ÍÎÏ¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢½ÂËë¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£¹ñ¸ì¡¦¼Ò²ñ¡¦Íý²Ê¤ÏÃÎ¼±¤òµÍ¤á¹þ¤à³Ø½¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤¹ÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë