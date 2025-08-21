２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円３３銭前後と前日と比べて３５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７１円６７銭前後と同３０銭強のユーロ安・円高だった。



トランプ米大統領が２０日、米国での住宅ローン契約に関して不正疑惑が出ている米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のクック理事に対して辞任を要求したことで、トランプ氏がＦＲＢへの圧力を強めることを懸念したドル売りが先行。米長期金利が低下したことで日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いも流入し、ドル円相場は一時１４６円８７銭まで軟化した。その後に公表された７月開催分の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨で、大半の参加者が「雇用を巡る懸念よりもインフレリスクの方が大きい」とややタカ派的だったことからドルは下げ渋ったが、２２日にはカンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）でパウエルＦＲＢ議長が講演する予定とあって模様眺めムードが広がりやすく戻りは限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６５２ドル前後と前日に比べて０．０００５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS