２１日の株式相場見通し＝様子見ムードの中も上値重い展開に ２１日の株式相場見通し＝様子見ムードの中も上値重い展開に

２１日の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均株価は前日終値近辺の比較的狭いゾーンで売り買いを交錯させそうだ。前日は６５０円あまりの急落をみせたことで値ごろ感からの押し目買いを誘う一方、４万３０００円大台近辺では様子見ムードのなかで持ち高調整の売りが上値を重くしそうだ。前日の欧州株市場は方向感が定まらず高安入り乱れる展開となったが、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸは反落、フランスのＣＡＣ４０もわずかながら安く引けた。ただ、欧州株全体の指標となっているストック６００は３日続伸しており、約５カ月半ぶりの高値圏で着地している。米国株市場ではＦＲＢによる利下げ期待を追い風にＮＹダウが一進一退の展開となり、結局わずかながら続伸した。もっとも直近５営業日はボラティリティが極端に低下しており、４万５０００ドル近辺で様子見に終始している。ジャクソンホール会議でのパウエルＦＲＢ議長の講演を前に発言内容を確認したいとの思惑が買いを手控えさせた。一方、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は続落。直近２営業日で４５０ポイント強も水準を切り下げここまでサポートラインとなっていた２５日移動平均線を下回った。この日の午後に開示された７月開催分のＦＯＭＣ議事要旨では参加者の見方が割れており、トランプ関税の影響を見極める前に利下げを行うべきとする意見も含まれていた。ただ、現状は過半数のメンバーが物価上昇リスクが雇用の下振れリスクよりも大きいという見方を示している。東京市場では直近先物主導の上昇トレンドが一服しており、日経平均はＰＥＲなど投資指標面から割高感も意識されている。出遅れた向きの押し目買いと機関投資家のポジション調整の売りがぶつかる展開だが、個別株はハイテク系がやや軟調でディフェンシブ系への資金シフトの動きが優勢となりそうだ。



２０日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１６ドル０４セント高の４万４９３８ドル３１セントと小幅続伸。ナスダック総合株価指数は同１４２．１０ポイント安の２万１１７２．８５だった。



日程面では、きょうは週間の対外・対内証券売買契約、７月の食品スーパー売上高などが発表される。海外ではユーロ圏購買担当者景気指数（ＰＭＩ）、８月の米ＰＭＩ（Ｓ＆Ｐグローバル調査・速報値）、８月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数、７月の米景気先行指数、７月の米中古住宅販売件数など。



出所：MINKABU PRESS