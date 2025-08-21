床に落ちていたはかりに興味津々で乗ってみた子猫たち。しかしその後、想像もしなかった状況になったそう！？

まるで新たなアトラクションを楽しむかのような子猫たちの姿は、TikTok上で「思ったより震えてたw」「まさかの2匹目もはじめてで笑う」「真似っこしてるw」と話題になりました！

【動画：はかりの上でブルブルと揺れる子猫→もう1匹の子猫が来ると…】

落ちているはかりに乗ってみると…

TikTokアカウント『るるり』さまに投稿されたのは、2匹の子猫が新しいおもちゃを発見した時の様子です。

1匹の子猫が不思議そうに1点をじーっと見つめていたそうで、何を見ているのかなと視線の先を辿ってみると…なぜか床に落ちていたはかり。

そして、その上に乗るもう1匹の子猫の姿があったそう。

しかも、はかりの上に乗っている子猫は、なぜかブルブルと左右に揺れていたのだとか。

どうやらバランスが悪いのか、子猫が乗ってしまうとグラグラと左右に揺れてしまうそう。そのため、上に乗っていた子猫も一緒にブルブルと左右に揺れてしまうアトラクション状態になっていたようです。

後からやってきた子猫は、とても不思議そうにその光景を見つめていたといいます。端から見ていてちょっぴり怖くなっちゃったかな？

怖がるかと思いきや…

しかし、後からやってきた子猫が怯えているかと思いきや、なんと、先に乗っていた子猫がはかりから降りた瞬間を狙って、はかりの上に自ら乗ったのだとか！

そして、はかりの上でお座りの姿勢をとると……。

やはり左右にブルブルブル震えてしまったそうです！どうやら子猫さん、先にお友達がはかりの上に乗ってブルブル震えている様子を見て乗りたくなってしまったよう！

好奇心旺盛な子猫2匹で、新たな楽しみを見つけた瞬間でした。

想像しなかった"震える"光景が「可愛すぎる」と話題に

はかりがアトラクション化するというまさかの状況に、楽しみを見出した2匹の子猫の様子は、TikTokに投稿されると多くの人たちを虜にしました。

投稿は4万回以上再生され、「思ったより震えてたw」「まさかの2匹目もはじめてて笑う」「真似っこしてるw」「交代で乗ってるのちょっと可愛すぎるw」といった声が寄せられました！

TikTokアカウント『るるり』さまでは、保護した猫さんたちの家での暮らしを発信しています。各々がのびのびと暮らす様子は、見ていてほっこり癒されたり、時にはクスッと笑えるものばかりです！

猫さんたち、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「るるり（@nekota.r003）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。