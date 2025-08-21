女優の石田ひかり（53）が21日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントとの33年ぶりの再会を報告した。

「ひかりんごの夏休みもラストスパート すっかり『ご飯食べ』の楽しさに目覚めまして 自由を満喫しております」とつづった。

そのうえで「今夜は、二人で何度考えても『悪女』以来、33年ぶりであろう再会 渡辺満里奈ちゃんとごはん食べ」と、タレントの渡辺満里奈との再会ショットを披露。「デビューして40年。嫌なことは何ひとつさせられなかった、本当に大事にしてもらったと言う満里奈ちゃん 素晴らしい事です わたし感動しました」と記した。

「おニャン子オーディションでタップを踏んでいた満里奈ちゃんをはっきりと覚えている事、ものすごく応援していたことも伝えることが出来て良かったです」と石田。「いろんな話をしましたね 本当に嬉しい再会でした」とつづった。

「満里奈ちゃんと私の身体の大きさがあまりに違いすぎておかしいので載せますw 写真って大事ですね」と茶目っ気たっぷりにつづり、「#会員番号36番渡辺満里奈です」と添えた。

この投稿に、フォロワーからは「33年ぶりの再会とは！」「悪女以来なんですね、意外」「さすが満里奈さん」「このツーショットが見れてとても嬉しいです」「大好きなドラマ」「素敵な笑顔憧れます」「『悪女』観てました」「ツーショットに感動」などのコメントを添えた。