X（旧Twitter）で話題になっているのは、猫の毛づくろい姿がとある有名キャラクターと酷似しすぎている様子です。まるでゲームから現実世界に迷い出てきたような不思議な光景は50万回を超えて表示され、3万件を超えるいいねが寄せられることとなりました。

【写真：おしりを毛づくろいしていただけなのに→奇跡の擬態が生まれて…】

完璧すぎる擬態

Xアカウント『@tinmugi』に投稿されたのは、グレーブラックの美しい毛並みを持つ7歳の猫「モネ」ちゃんが、一生懸命おしりの毛づくろいをしている様子です。

この日飼い主さんが、クッションの上で身だしなみを整えているモネちゃんをふと見てみると、どう見てもその姿はドラゴンクエストに出てくるスライムにしか見えなかったのだそうです。

飼い主さんが、試しにモネちゃんの写真に目と口を描き入れてXに投稿してみると、本物のスライムと見間違う人が続出したのだとか。

おしりを毛づくろいするモネちゃんを、たまたま撮影したところ、奇跡の一枚を激写することができたのだそう。

あまりにも上手すぎるモネちゃんの擬態する姿は、多くの人に笑いを届けることとなったのでした。

投稿には、「素で珍しい色のスライムのぬいぐるみ！と思って画像を見てから文を見て、猫？？となりましたw」「あんよの上げ方が素晴らしすぎます！」「スライムのほっぺから耳生えてますけどw」「逃げ足が速そうだなぁw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

お気に入りのおもちゃ

そんなお茶目でかわいいモネちゃんのお気に入りは、枝豆のぬいぐるみだとか。

ある夜、大好きな枝豆を枕にしながら飼い主さんの方を上目遣いで見つめてきたのだそうです。

体をくねらせながら何かをアピールするようなモネちゃんの姿からは、癒しパワーが炸裂していたとのこと。

枝豆を取られそうになると、モネちゃんは必死に枝豆を抱きかかえて死守しようとするところも披露してくれるのだとか。

大きく見開かれた目は真剣そのもの。表情からは「絶対に誰にも渡さない！」という強い意思があふれ出ているたといいます。

Xアカウント『@tinmugi』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@tinmugi」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。