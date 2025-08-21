女優の桜井日奈子（28）が17日、自身のインスタグラムを更新し、浴衣姿で花火を楽しむ様子を伝えた。



【写真】花火を満喫 オーラは…全然消えてない！

「シソンヌさんの単独ライブと木更津花火大会」と題して画像を公開。「大大大好きなシソンヌさんの単独ライブ行ってきました、もう、ほんっっっとに最高。」と絶賛した。「全ネタ全部ツボでした、そんなことある？？シソンヌさんのこと大好きでいてよかったなぁと心から思える時間でした、、大好きが加速した、、、DVD BOX絶対手に入れる、、、」とシソンヌ愛が止まらなかった。



さらに「木更津花火大会初めて行ったけど、ちゃんと花火を楽しんだのが高校生以来かもで、ドンって胸に音が響くたびに懐かしい気持ちになりました。」と花火大会についてもコメント。「屋台の焼きそばってなんであんなに美味しいのだろうか、」としっかり楽しんだ様子だった。



菊の花の模様の浴衣を着た桜井が、川沿いに陣取って花火を見る画像も。後ろにはレジャーシートを敷いて花火を楽しむ一般客も写り込んでいる。昨年デビュー10しゅうねんを迎え、記念写真集「鴇色（ときいろ）」（東京ニュース通信社）を発売するなど、バリバリの現役である桜井のまさかの“野生”の姿。ファンは「みんな花火に夢中でバッチリ着こなしてる日奈子さんには気付いて無いのかな？」「木更津花火大会来てたんすか！」「浴衣姿素敵です お目にかかりたかったです」と驚きの様子。「浴衣姿が素敵」「眼福って、こういうことを言うの？美しい。ため息出ちゃうわ。」「うなじの色気が限界値！！」と絶賛する声もあった。



（よろず～ニュース編集部）