山梨県は１９日、２０２４年の県内の農業生産額が３３年ぶりに１２００億円を突破したと発表した。

高級ブドウ「シャインマスカット」の生産量が増加し、果実の生産額が前年より５８億４３００万円増となったことなどが大きく影響した。

県農政総務課によると、昨年の農業生産額は、前年比７２億２６００万円増の１２３９億８０００万円。果実がこの約６割（７６９億８２００万円）を占め、調査開始の１９５４年以来、最高となった。人気の高いシャインマスカットの単価上昇などが背景にあるという。

９１年に１２００億円に達していた農業生産額は、高齢化による農家の減少などに伴い次第に減少し、１０年ほど前までは９００億円前後で推移していた。

しかし、２０１６年頃からシャインマスカットの本格的な収穫が始まると、再び上昇傾向に転じ、２１年に１１００億円を超えて以降は右肩上がりが続いている。

全国的な供給不足により単価が上昇したコメは、７８億８２００万円（前年比２２・３％増）、野菜は１７４億７５００万円（同５・３％増）となった。

この日は２４年の県産果実の輸出実績も発表された。輸出額は２３億６９００万円（同１９・７％増）、輸出量は約１２４７トン（同４・８％増）でいずれも過去最高を更新。モモとブドウが輸出額全体の９９％を占め、輸出先のほとんどを香港と台湾が占めた。

この結果を受け、長崎知事は「引き続き県産フルーツのブランド価値向上やマーケットの開拓に取り組んでいきたい」と話した。