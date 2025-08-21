YouTubeチャンネルの登録者数約64万4000人を誇る歌い手のluz（ルス）さんが、19日に死去したことを所属事務所が20日、公表した。32歳だった。



【写真】急逝したluzさん

Xの公式インフォメーションアカウントなどで、所属事務所の代表取締役名義の書面を掲載。「弊社所属のアーティスト luz（本名：帯刀光司）が、2025年8月19日、急逝いたしました。あまりに突然の出来事に、関係者一同、深い悲しみに暮れております。生前に賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。なお、葬儀につきましてはご遺族の意向により近親者のみにて執り行われる予定です。ご遺族のご意向を尊重し、詳細につきましては公表を差し控えさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と報告した。



31日に都内で予定されていた活動15周年の特別公演「luz ANNIVERSARY LIVE『XV（フィフティーン）』」の中止も発表された。



24年1月に薬物所持容疑で逮捕され、大手レーベルから契約解除されていた。luzさんは7月7日、自身のXで「15年分の感謝も、覚悟も、全部このライブに込めます」と、15周年公演の思いを寄せていたが、8月6日のXでは「本当に全てに限界来てる いつこの呪いから解き放たれるんだろう 光なんてもうとっくにないんだよ」と意味深なポストをした後、更新がなかった。



（よろず～ニュース編集部）