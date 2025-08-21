平祐奈＆丸山隆平、異例のカメラ11台スタンバイ 神戸・六甲アイランドをブラリ『大阪ほんわかテレビ』
読売テレビ系ドラマDiVE枠『FOGDOG』でW主演を務める平祐奈と丸山隆平が、22日放送の『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜 後7：00 ※関西ローカル）に出演し、兵庫・六甲アイランドを巡る。
【場面カット】和装姿でかまぼこ作りに挑戦する丸山隆平、平祐奈
NON STYLEが関西各地の町や村を散策し、地元民からどこにも負けないと豪語する自慢を紹介してもらう企画「NON STYLEの町村ブラブラ〜」。オープニングで井上裕介は「コーナーが始まって10年、1番のスペシャルゲストが来てくれている」と意気込む。カメラも異例の11台がスタンバイし、スタッフも気合い十分の中で現れた平と丸山。丸山が「ずっと（大阪ほんわかテレビに）出たかったのよ」、平が「きょう夢がかなってめっちゃうれしいです」と語ると、井上は「そんなわけないやろ！月曜深夜のドラマの番宣やろ！」と強烈にツッコむ。
丸山と井上は番組での共演経験があり、平は神戸市生まれの明石市育ち。そんな3人でブラリするのは、神戸港に浮かぶ人工島・六甲アイランド。ロケで最初に出会ったのは、六甲アイランドに特化した情報番組のレポーターを30年以上務めてきた小山敬子氏。そんな小山氏から紹介してもらった、本社が六甲アイランドにあるカネテツデリカフーズを訪れる。ここでオリジナルかまぼこ作りに挑む3人は、包丁やつまようじなどを使い、器用にすり身を成形していく。ドラマのタイトル『FOGDOG』を描いた平のかまぼこ、ドラマの役名である「狗（いぬ）と猿」を描いた丸山のかまぼこの出来栄えは。そして、自分たちが作った温かいかまぼこに舌鼓を打つ。
続いて、かまぼこ作りを教えてくれた担当者の自慢「神戸スーパースタジアム」へ。子どもから大人まで本気で楽しめるスポーツ施設で、「ニンジャレースグレート」「にんげんカーリング」「UP＆DOWN」「ギガボウリング」「足ツボPK」の5種目で井上と『FOGDOG』チームで、番宣タイムを懸けて勝負をする。
【場面カット】和装姿でかまぼこ作りに挑戦する丸山隆平、平祐奈
NON STYLEが関西各地の町や村を散策し、地元民からどこにも負けないと豪語する自慢を紹介してもらう企画「NON STYLEの町村ブラブラ〜」。オープニングで井上裕介は「コーナーが始まって10年、1番のスペシャルゲストが来てくれている」と意気込む。カメラも異例の11台がスタンバイし、スタッフも気合い十分の中で現れた平と丸山。丸山が「ずっと（大阪ほんわかテレビに）出たかったのよ」、平が「きょう夢がかなってめっちゃうれしいです」と語ると、井上は「そんなわけないやろ！月曜深夜のドラマの番宣やろ！」と強烈にツッコむ。
続いて、かまぼこ作りを教えてくれた担当者の自慢「神戸スーパースタジアム」へ。子どもから大人まで本気で楽しめるスポーツ施設で、「ニンジャレースグレート」「にんげんカーリング」「UP＆DOWN」「ギガボウリング」「足ツボPK」の5種目で井上と『FOGDOG』チームで、番宣タイムを懸けて勝負をする。