『ちはやふる』真島太一（野村周平）、ついに登場へ 視聴者期待「太一ーー！」「帰ってくる。幸せ。」
俳優の當真あみが主演を務める、日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜 後10：00）の第7話が、20日に放送された。放送直後、第8話に真島太一（野村周平）が出演することがわかった。
【場面写真】10年ぶりに“綿谷新”を熱演した新田真剣佑
原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれた。
今作は、映画から10年後の世界を描く。廃部の危機にある梅園高校・競技かるた部の藍沢めぐる（當真）が、顧問として赴任してきた大江奏（上白石萌音）と出会い、成長していく姿が描かれる。そして、全国大会出場を目指し、高校最強の瑞沢高校に挑んでいく。
第7話では、全国大会東京都予選がスタート。抽選の結果、梅園の初戦の相手は、瑞沢に決定。その瞬間、めぐると月浦凪（原菜乃華）の目が合った。白野風希（齋藤潤）と折江懸心（藤原大祐）もお互いを意識。懸心は風希に向かって指で“1”を示す。明らかに、風希を誘っているが、それを察した風希は、オーダーを考える草太に「俺、見つけたかもしれない、糸口」と伝える。
梅園の１番は、風希ではなく、めぐる。瑞沢の１番は予告通り懸心だった。梅園は、風希で確実に1勝を取るために、懸心にぶつけるのを避けた。2番は奥山春馬（高村佳偉人）と篠原陽介（石川雷蔵）のB級対決、3番は村田千江莉（嵐莉菜）が捨て駒となって吉野音（瀬戸琴楓）と対戦、4番は風希と庭野康太（高橋佑大朗※高＝はしごだか）のB級対決、そして5番は八雲力（坂元愛登）と凪のA級対決となった。春馬と風希と八雲が踏ん張れば、梅園にも勝機がある。草太のオーダー読みが見事にハマった。
第8話では、野村周平が瑞沢OB・真島太一役で出演。第7話では凪が「OBで医者のたまごがいて」と匂わせる場面もあった。視聴者からは「太一ーー！」「さあ太一出番だ！」「そろそろくるの！」「太一まだかるたやってるの泣く」「来週太一が帰ってくる。幸せ。」といった期待の声が寄せられている。
今作のプロデューサー・榊原真由子氏は「来週放送の8話では野村周平さん演じる真島太一がついに登場します！」といい「8話の2人の登場シーンを見たら、皆さんもきっと胸が熱くなると思います」とコメントしている。
