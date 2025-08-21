「木頭」はなんて読む？徳島県の山間地域の地名です！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「木頭」はなんて読む？

「木頭」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、徳島県の地名で、ひらがな3文字です。 いったい、「木頭」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「きとう」でした。 木頭は、徳島県那賀町に位置します。 この地域は、西日本第二の高峰であり日本百名山の一つである「剣山」など標高1,000ｍを超える山々に囲まれ、那賀川が中心を流れる山間地域です。 林業が盛んな地域であり、古くから建築用材に使用する良材を搬出していたことから「木の頭（かしら）」の意味として木頭（きとう）と呼ばれるようになったんだとか。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『KITO DESIGN HOLDINGS』

