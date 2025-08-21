Instagramアカウント「hachicj6」に紹介されたのは、ハスキーさんと猫の微笑ましい日常。いつも仲良しのふたりですが、この日は違ったようで…？絶望するハスキーさんの様子は、記事執筆時点で15万以上も再生され「ドンマイ！」「三角関係かな？」「みんな可愛い♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫に寄り添われて嬉しそうな大型犬→別の犬のところに行ってしまい…『フラれて絶望する様子』】

じゅんちゃんがぴったり♡嬉しそうなはっちゃん

シベリアンハスキーの「はっちゃん」と一緒に暮らすスコティッシュフォールドの「じゅんちゃん」はとっても仲良し。じゅんちゃんのことをかいがいしくお世話したというはっちゃんは、お父さんのように慕われているのだとか。

この日もふたり寄り添って仲睦まじい様子…と思ったら、じゅんちゃんはふいにその場を離れたのだそう。さっきまであんなに仲良しだったのに…！『猫は気まぐれ』そんな言葉が頭をよぎるほど移り気なじゅんちゃん。

フラれたはっちゃん絶望…！

そんなじゅんちゃんが向かったのは、一緒に暮らすトイプードル「きゅうちゃん」のところでした。ぴったりくっついて飼い主さんを見るじゅんちゃんは、まるで『いいでしょ～』と言っているかのような自慢げなお顔だったとか。

そんなふたりの様子を見たはっちゃんは、今にもため息をつきそうなほど目を細めてうつむいていたそう。絶望感たっぷりの姿は思わず同情してしまうほど…！

慕ってくれたじゅんちゃんの心変わりがショックだったはっちゃんなのでした。微笑ましいふたりの日常は、日々多くの人に笑顔と癒しを届け続けています。

この投稿には「哀愁漂ってるｗ」「今日はきゅうちゃんに甘えたかったのね」「どっちも好きなんだよね」などのコメントが寄せられました。

やっぱり仲良しなふたり♡

はっちゃんとじゅんちゃんの日常が別投稿にも紹介されています。ソファに横たわって眠るはっちゃんの頭のそばにはじゅんちゃんの姿が…！大きな体とソファの隙間にぴったりフィットし寛いでいたといいます。

じゅんちゃんの温もりが心地よいのか、ぐっすり眠っているはっちゃん。よく見るとペロリと舌が出ていたとか。こんなに懐いてくれるのは、子猫のときから我が子のようにお世話をしたからでしょう。ときに心変わりしてしまうじゅんちゃんですが、やっぱり一番ははっちゃんなのですね♡

Instagramアカウント「hachicj6」には、はっちゃんを始めワンコとニャンコ4匹の賑やかで優しい日常が紹介されています。ぜひ癒されに覗いてみてくださいね！

