Instagramアカウント「maru.maru.maru.218」に投稿されたのは、泣いてしまった男の子を心配している犬の様子。

その姿は本当の兄弟みたいだったようで…？感動的な動画は23万回再生を突破し、「優しさ伝わる」「気配りが出来すぎてる」といった声が寄せられています。

【動画：喧嘩で泣いてしまった男の子→心配した犬が追いかけて…思わず涙する『本当の兄弟のような行動』】

喧嘩してる…！？

飼い主さんご家族と一緒に帰省しているのは、ビションフリーゼの男の子「まる。」くん。奥の部屋から大好きなお兄ちゃんたちが喧嘩している声が聞こえてきて、まるくんは気が気ではないようです。

耳をすまして様子を伺っていたまるくん。すると、次男くんがいじけて泣き始めてしまったのだそう。ドアの向こうにいる次男くんを励ましたいのか、まるくんはドアの前で吠えながらドアを開けようとしています。

励ましてあげたい！！

どこかへ行ってしまった次男くんを、別の部屋のドアの前まで走って追いかけてきたまるくん。1人になりたい次男くんはドアを閉めようとしますが、お構いなしに部屋へ入ることに成功。

再び場所を変えて、次男くんは階段の上で泣いていましたが、まるくんも再び駆け寄ります。グイグイとくっついていくと、次男くんはまるくんをハグしながら泣いていたんだとか。

まるで本当の兄弟

「僕の胸を貸してあげる」とばかりにずっと次男くんの隣にいるまるくん。そんな優しくて頼もしい「お兄ちゃん」の匂いをかいで、次男くんはだんだんと落ち着いてきたようです。

まるくんは以前から次男くんを守ってあげなきゃ感が強く、ママ曰く「まるは次男のことを弟だと思ってる気がする」のだそう。最終的には抱き合って寛いでいる、まるで本当の兄弟のようなまるくんと次男くんなのでした。

投稿には「優しさ伝わる」「気配りが出来すぎてる」「いい子…！」「最高のセラビスト」「尊過ぎます…」「本当ペットって家族だよね」といったコメントが寄せられています。

まるくんの愛あふれる日常は、Instagramアカウント「maru.maru.maru.218」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「maru.maru.maru.218」さま

執筆：伊藤 紀子

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。