長澤まさみの“ハマり役”演じるパク・ミニョンがNYに出没　すっぴんでも輝く華奢ビジュアル【PHOTO】

女優のパク・ミニョンが、ニューヨークでの近況を公開した。

【写真】パク・ミニョン、長澤まさみの“ハマり役”に変身

8月20日、パク・ミニョンは自身のインスタグラムに「Hello from NY」というコメントとともに写真を投稿。

写真の彼女は、ほとんどメイクをしていない素顔でも清純な美貌を誇り、ラフな日常ファッションながら、まるでランウェイを思わせるビジュアルを披露している。

ホワイトのミニドレスにグレーのカーディガンを羽織り、ホワイトスニーカーとキャップを合わせたコーディネートは“きれいめカジュアル”の王道。ツインブレイドのヘアスタイルが爽やかな魅力を加え、ファンの視線を引きつけた。

別のカットでは、ブラックのトップスにクロップ丈のカーディガンを合わせ、窓の外を見つめる姿が収められている。透き通るような肌と華奢なスタイルが際立ち、存在感を放っている。

（写真＝パク・ミニョンInstagram）

なお、パク・ミニョンは9月6日スタートの新ドラマ『コンフィデンスマン KR』に出演。彼女が演じるのは、原作『コンフィデンスマンJP』で長澤まさみが演じた“ダー子”にあたるユン・イラン役だ。

韓国ではTV CHOSUNとCoupang Playで、日本ではAmazon Prime Videoで配信される予定。

◇パク・ミニョン プロフィール

1986年3月4日生まれ。2005年にテレビCMで芸能界入りし、2006年放送のドラマ『思いっきりハイキック！』の出演で顔を知られた。男装のヒロインを務めた『トキメキ☆成均館スキャンダル』でブレイクし、その後も『シティーハンター in Seoul』や時代劇『七日の王妃』といったドラマ作品で優れたビジュアルと演技力を発揮。特に2018年に放送された『キム秘書はいったい、なぜ？』は日本でも大きな人気を博し、2022年放送の『気象庁の人々：社内恋愛は予測不能!?』でも多くの注目を集めた。