長澤まさみの“ハマり役”演じるパク・ミニョンがNYに出没 すっぴんでも輝く華奢ビジュアル【PHOTO】
女優のパク・ミニョンが、ニューヨークでの近況を公開した。
8月20日、パク・ミニョンは自身のインスタグラムに「Hello from NY」というコメントとともに写真を投稿。
写真の彼女は、ほとんどメイクをしていない素顔でも清純な美貌を誇り、ラフな日常ファッションながら、まるでランウェイを思わせるビジュアルを披露している。
ホワイトのミニドレスにグレーのカーディガンを羽織り、ホワイトスニーカーとキャップを合わせたコーディネートは“きれいめカジュアル”の王道。ツインブレイドのヘアスタイルが爽やかな魅力を加え、ファンの視線を引きつけた。
別のカットでは、ブラックのトップスにクロップ丈のカーディガンを合わせ、窓の外を見つめる姿が収められている。透き通るような肌と華奢なスタイルが際立ち、存在感を放っている。
なお、パク・ミニョンは9月6日スタートの新ドラマ『コンフィデンスマン KR』に出演。彼女が演じるのは、原作『コンフィデンスマンJP』で長澤まさみが演じた“ダー子”にあたるユン・イラン役だ。
韓国ではTV CHOSUNとCoupang Playで、日本ではAmazon Prime Videoで配信される予定。
◇パク・ミニョン プロフィール
1986年3月4日生まれ。2005年にテレビCMで芸能界入りし、2006年放送のドラマ『思いっきりハイキック！』の出演で顔を知られた。男装のヒロインを務めた『トキメキ☆成均館スキャンダル』でブレイクし、その後も『シティーハンター in Seoul』や時代劇『七日の王妃』といったドラマ作品で優れたビジュアルと演技力を発揮。特に2018年に放送された『キム秘書はいったい、なぜ？』は日本でも大きな人気を博し、2022年放送の『気象庁の人々：社内恋愛は予測不能!?』でも多くの注目を集めた。