これだけ読めばOK。 Googleの新作「Pixelシリーズ」全まとめ
ついに出ましたね、Pixel 10シリーズ。
100倍望遠カメラ、強化された折りたたみ、Geminiがさらに使いやすくなったスマートウォッチやワイヤレスイヤホン、そして驚きのAI機能。たくさんの魅力を詰め込んだプロダクトたちが発表されました。
ここでは、発表された製品たちを、全部ザザッと紹介しちゃいます。
10周年だ！「Google Pixel 10」
10周年を記念して、初代モデルのカラー「Indigo」を復活させて登場したPixel 10。
Pixel 9でお馴染みになった"検索バー"風デザインを踏襲しつつ、さらにオシャレ感に磨きがかかりました。
ピーク輝度3,000ニトの明るいディスプレイや、4,970 mAhの大きめバッテリー容量で30時間の駆動時間、ワイヤレス充電規格「Qi2」対応と着実な進化を見せました。
カメラ性能も向上。特にズーム性能において、無印モデルながら光学5倍ズームと最大20倍の超解像ズームを行なえます。
明るい印象を与える可愛らしいカラバリも素敵。
価格は、税込128,900円（128GB）から。8月21日予約販売開始、8月28日に発売です。
Pixel 10シリーズまとめ：ちがいはカメラに。Proは100倍望遠も行けちゃいます
100倍ズームがすごい、「Google Pixel 10 Pro」
新色、MoonstoneがシックでかっこいいPro。
落ち着いた雰囲気の4色展開で登場しました。
ピーク輝度が3,300ニトと、ライバル機と比べても最高級の明るさを誇ります。
50MP 広角カメラ、48MP 超広角カメラ、48MP 5倍望遠、42MP フロントカメラと、非常に高性能なカメラを備えますが、今回のポイントはなんといってもズーム性能。
最大100倍の超解像ズーム Proに対応し、100倍とは思えない写真を撮れます。
価格は税込174,900円（256GB）から。8月21日予約販売開始で、8月28日に発売です。
バッテリー強強。Qi2、最大25W対応の「Google Pixel 10 Pro XL」
今回の目玉の一つが、Qi2対応です。
「Google Pixelsnap」というマグネット技術もすべてのPixelスマホに搭載されて、高速なワイヤレス充電が可能になりましたが、最大出力25Wに対応しているのはXLだけです。
さらに、30時間以上のバッテリー駆動時間を実現する、5,200 mAhの大きなバッテリー容量を誇るのもすごいところ。
そのほか、100倍の超解像ズームProももちろん対応。
Proと同じ4色カラーで登場です。
価格は税込192,900円から（256GB）から。8月21日予約販売開始で、8月28日に発売です。
耐久性強化の「Google Pixel 10 Pro Fold」
お次は、Pixelの折りたたみ、「Pixel 10 Pro Fold」。
折りたたみスマホで初めて、IP68の防水・防塵に対応。今回のFoldは、耐久性が超アップしてます。
Qi2、Google Pixelsnapが使えるのもいいところ。
外側スクリーンは6.4インチ、内側は8インチ。両ディスプレイとも、ピーク輝度は3,000ニトと明るいです。
折り畳んだ状態の厚さは10.8mmと比較的厚めではありますが、そこは耐久性向上とのトレードオフか。
MoonstoneとJadeの2色展開で登場です。
価格は、税込267,500円（256GB）から。予約開始は8月21日、発売日は10月9日です。
｢Pixel 10 Pro Fold｣は折りたたみスマホ初のIP68防塵・防水。｢耐久性｣はウリになるのか？
AI機能の進化が止まらない「Google Pixel Watch 4」
Pixel Watchも大幅進化。41mmと45mmの2種類が登場です。
ドーム型の新しい「Actua 360 ディスプレイ」を搭載し、画面が大きく広がりました。
バッテリー性能も向上。41mmモデルで最長30時間、45mmモデルで最長40時間駆動します。バッテリーセーバーモードを使えば、最長3日ももっちゃいます。充電速度が25%高速になったのも嬉しい進化。
AI機能は非常に充実し、運動時のアクティビティの自動検出や、健康状態に合わせた行動指針の提案、健康に関する質問の受け付けなど専属トレーナー化。
手首を上げるだけで、Geminiを起動できるようにもなりました。
価格は、41mmが税込52,800円（Bluetooth/Wi-Fi モデル）から、45mmが税込59,800円（Bluetooth/Wi-Fi モデル）から。予約は8月21日スタートで、10月9日発売です。
無印なのにUltra級？｢Pixel Watch 4｣が何気にモンスター
ノイキャン対応した「Google Pixel Buds 2a」
イヤフォンも進化しました。
Google Pixel Budsのお安い方、A-Seriesに「Google Pixel Buds 2a」が新登場。
A-Seriesとしては初めて、アクティブノイズキャンセリングに対応しました。オリジナルのPixel Buds Proのものより1.5倍優れているそう。音質面では、専用の11mm ダイナミックスピーカードライバを搭載し、低音に期待が持てそうです。
バッテリー性能も向上していて、アクティブノイズキャンセリングがオフの場合、イヤフォンのみで最長10時間、アクティブノイズキャンセリングがオンの場合、イヤフォンのみで最長7時間使えます。
もちろん、Geminiとの相性も抜群。「Google Tensor A1」を積み、ハンズフリーでGeminiを使えます。
HazelとIrisの2色展開で、価格は税込23,800円 。8月21日予約開始で、10月9日発売です。
「Pixel Buds Pro 2」に、新色、アダプティブオーディオ、Gemini新機能がやってくる
すでにリリースされている「Google Pixel Buds Pro 2」には、新色「Moonstone」が追加。Pixel 10 Proにもある色ですが、上品でかっこいい色合いです。
さらに、今秋後半、Pixel Buds Pro 2に大きなソフトウェアアップデートがやってきます。
新機能、アダプティブオーディオに対応し、周囲の状況に対応、騒音をミュートし、聞くべき音を拾います。音楽やポッドキャストを聴きながら歩いていても、危険な音を察知してくれるわけですね。
そして突然の大きな音を"かわしてくれる"機能も。けたたましい音が鳴り響いても、音を和らげ、聴力を守ってくれます。
さらに、Gemini Liveでの会話が、騒音環境下でもできるようになります。Geminiがしっかりとユーザーの声を聞き分けるようになるんです。
新色「Moonstone」の価格は税込36,800円。8月21日予約開始で、8月28日発売です。
驚きのAI機能たち
最後に、目玉となっていた、AI機能にも触れておきましょう。
電話中、喋った言葉を別の言語に変換して届けてくれる「マイボイス通訳」は、言語の壁を突破する驚きの技術。しかも自分の声色で相手に聞こえます。
チャットのやり取りに応じて適切な選択肢を出してくれたり、電話中に必要な情報を表示してくれたり、「マジックサジェスト」は、ユーザーに先回りして、さまざまな提案をしてくれる機能です。PixelのAI体験が、どんどん理想に近づいてきました。
ベストな写真を撮るために、AIがサポートしてくれる機能も登場です。その名も「カメラコーチ」。いい写真の撮り方をリアルタイムで教えてくれます。
｢Pixel 10｣のAI機能に驚きの連続。｢電話で通訳｣｢写真の撮り方｣も教えてくれる
その他にもAI機能が盛りだくさん。
これら最新のAI機能を実現しているのが、性能を大幅に向上させたチップ、「Google Tensor G5」です。
一部、発売が待ち遠しいものもありますが、次世代のPixelシリーズ、検討してみては？