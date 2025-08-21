Photo: 小野寺しんいち

ついに出ましたね、Pixel 10シリーズ。

100倍望遠カメラ、強化された折りたたみ、Geminiがさらに使いやすくなったスマートウォッチやワイヤレスイヤホン、そして驚きのAI機能。たくさんの魅力を詰め込んだプロダクトたちが発表されました。

ここでは、発表された製品たちを、全部ザザッと紹介しちゃいます。

10周年だ！「Google Pixel 10」

Photo: 小野寺しんいち

10周年を記念して、初代モデルのカラー「Indigo」を復活させて登場したPixel 10。

Pixel 9でお馴染みになった"検索バー"風デザインを踏襲しつつ、さらにオシャレ感に磨きがかかりました。

ピーク輝度3,000ニトの明るいディスプレイや、4,970 mAhの大きめバッテリー容量で30時間の駆動時間、ワイヤレス充電規格「Qi2」対応と着実な進化を見せました。

カメラ性能も向上。特にズーム性能において、無印モデルながら光学5倍ズームと最大20倍の超解像ズームを行なえます。

明るい印象を与える可愛らしいカラバリも素敵。

価格は、税込128,900円（128GB）から。8月21日予約販売開始、8月28日に発売です。

Pixel 10シリーズまとめ：ちがいはカメラに。Proは100倍望遠も行けちゃいます

100倍ズームがすごい、「Google Pixel 10 Pro」

Photo: 小野寺しんいち

新色、MoonstoneがシックでかっこいいPro。

落ち着いた雰囲気の4色展開で登場しました。

ピーク輝度が3,300ニトと、ライバル機と比べても最高級の明るさを誇ります。

50MP 広角カメラ、48MP 超広角カメラ、48MP 5倍望遠、42MP フロントカメラと、非常に高性能なカメラを備えますが、今回のポイントはなんといってもズーム性能。

最大100倍の超解像ズーム Proに対応し、100倍とは思えない写真を撮れます。

価格は税込174,900円（256GB）から。8月21日予約販売開始で、8月28日に発売です。

バッテリー強強。Qi2、最大25W対応の「Google Pixel 10 Pro XL」

Photo: かみやまたくみ

今回の目玉の一つが、Qi2対応です。

「Google Pixelsnap」というマグネット技術もすべてのPixelスマホに搭載されて、高速なワイヤレス充電が可能になりましたが、最大出力25Wに対応しているのはXLだけです。

さらに、30時間以上のバッテリー駆動時間を実現する、5,200 mAhの大きなバッテリー容量を誇るのもすごいところ。

そのほか、100倍の超解像ズームProももちろん対応。

Proと同じ4色カラーで登場です。

価格は税込192,900円から（256GB）から。8月21日予約販売開始で、8月28日に発売です。

耐久性強化の「Google Pixel 10 Pro Fold」

Photo: 小野寺しんいち

お次は、Pixelの折りたたみ、「Pixel 10 Pro Fold」。

折りたたみスマホで初めて、IP68の防水・防塵に対応。今回のFoldは、耐久性が超アップしてます。

Qi2、Google Pixelsnapが使えるのもいいところ。

外側スクリーンは6.4インチ、内側は8インチ。両ディスプレイとも、ピーク輝度は3,000ニトと明るいです。

折り畳んだ状態の厚さは10.8mmと比較的厚めではありますが、そこは耐久性向上とのトレードオフか。

MoonstoneとJadeの2色展開で登場です。

価格は、税込267,500円（256GB）から。予約開始は8月21日、発売日は10月9日です。

｢Pixel 10 Pro Fold｣は折りたたみスマホ初のIP68防塵・防水。｢耐久性｣はウリになるのか？

AI機能の進化が止まらない「Google Pixel Watch 4」

Photo: 小野寺しんいち

Pixel Watchも大幅進化。41mmと45mmの2種類が登場です。

ドーム型の新しい「Actua 360 ディスプレイ」を搭載し、画面が大きく広がりました。

バッテリー性能も向上。41mmモデルで最長30時間、45mmモデルで最長40時間駆動します。バッテリーセーバーモードを使えば、最長3日ももっちゃいます。充電速度が25%高速になったのも嬉しい進化。

AI機能は非常に充実し、運動時のアクティビティの自動検出や、健康状態に合わせた行動指針の提案、健康に関する質問の受け付けなど専属トレーナー化。

手首を上げるだけで、Geminiを起動できるようにもなりました。

価格は、41mmが税込52,800円（Bluetooth/Wi-Fi モデル）から、45mmが税込59,800円（Bluetooth/Wi-Fi モデル）から。予約は8月21日スタートで、10月9日発売です。

無印なのにUltra級？｢Pixel Watch 4｣が何気にモンスター

ノイキャン対応した「Google Pixel Buds 2a」

Photo: 小野寺しんいち

イヤフォンも進化しました。

Google Pixel Budsのお安い方、A-Seriesに「Google Pixel Buds 2a」が新登場。

A-Seriesとしては初めて、アクティブノイズキャンセリングに対応しました。オリジナルのPixel Buds Proのものより1.5倍優れているそう。音質面では、専用の11mm ダイナミックスピーカードライバを搭載し、低音に期待が持てそうです。

バッテリー性能も向上していて、アクティブノイズキャンセリングがオフの場合、イヤフォンのみで最長10時間、アクティブノイズキャンセリングがオンの場合、イヤフォンのみで最長7時間使えます。

もちろん、Geminiとの相性も抜群。「Google Tensor A1」を積み、ハンズフリーでGeminiを使えます。

HazelとIrisの2色展開で、価格は税込23,800円 。8月21日予約開始で、10月9日発売です。

「Pixel Buds Pro 2」に、新色、アダプティブオーディオ、Gemini新機能がやってくる

すでにリリースされている「Google Pixel Buds Pro 2」には、新色「Moonstone」が追加。Pixel 10 Proにもある色ですが、上品でかっこいい色合いです。

さらに、今秋後半、Pixel Buds Pro 2に大きなソフトウェアアップデートがやってきます。

新機能、アダプティブオーディオに対応し、周囲の状況に対応、騒音をミュートし、聞くべき音を拾います。音楽やポッドキャストを聴きながら歩いていても、危険な音を察知してくれるわけですね。

そして突然の大きな音を"かわしてくれる"機能も。けたたましい音が鳴り響いても、音を和らげ、聴力を守ってくれます。

さらに、Gemini Liveでの会話が、騒音環境下でもできるようになります。Geminiがしっかりとユーザーの声を聞き分けるようになるんです。

新色「Moonstone」の価格は税込36,800円。8月21日予約開始で、8月28日発売です。

驚きのAI機能たち

Photo: 小野寺しんいち

最後に、目玉となっていた、AI機能にも触れておきましょう。

電話中、喋った言葉を別の言語に変換して届けてくれる「マイボイス通訳」は、言語の壁を突破する驚きの技術。しかも自分の声色で相手に聞こえます。

チャットのやり取りに応じて適切な選択肢を出してくれたり、電話中に必要な情報を表示してくれたり、「マジックサジェスト」は、ユーザーに先回りして、さまざまな提案をしてくれる機能です。PixelのAI体験が、どんどん理想に近づいてきました。

ベストな写真を撮るために、AIがサポートしてくれる機能も登場です。その名も「カメラコーチ」。いい写真の撮り方をリアルタイムで教えてくれます。

｢Pixel 10｣のAI機能に驚きの連続。｢電話で通訳｣｢写真の撮り方｣も教えてくれる

その他にもAI機能が盛りだくさん。

Photo: 小野寺しんいち

これら最新のAI機能を実現しているのが、性能を大幅に向上させたチップ、「Google Tensor G5」です。

一部、発売が待ち遠しいものもありますが、次世代のPixelシリーズ、検討してみては？