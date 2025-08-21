『エイリアン』シリーズ初の実写ドラマ「エイリアン：アース」第1話が、リリースから6日間で全世界920万回再生を達成したことがわかった。米などが報じている。

本作は、シリーズ第1作『エイリアン』（1979）の2年前にあたる2120年が舞台。世界は5つの大企業によって統治され、“シンセ”、“ハイブリッド”、“サイボーグ”が人間と共存していた。そんな中、ウェイランド・ユタニ社の宇宙船が地球に墜落し、人類は宇宙最恐の生命体と対峙することとなる。製作は「SHOGUN 将軍」などの米FXが手がけ、2025年8月13日に第1話・第2話が一挙リリースされた。

第1話の920万回という再生回数は、Huluおよび（スター）での総視聴時間をエピソードの再生時間で割って算出されたもの。米国ではFXでも放送されており、全視聴プラットフォームの総再生回数はさらに多くなるとみられる。今後の伸びにも注目だ。

米では批評家スコア96%に上昇。これは、『エイリアン2』（1986）を超えたシリーズ最高評価となっている。

ショーランナーは、「FARGO／ファーゴ」や「レギオン」などの異才ノア・ホーリー。シリーズの生みの親でもあるリドリー・スコットをはじめ、デイビッド・ツッカー、ジョセフ・イベルティ、ダナ・ゴンザレス、クレイトン・クルーガーが製作総指揮を務める。

キャストには、シドニー・チャンドラー（『ドント・ウォーリー・ダーリン』、ドラマ「シュガー」）、アレックス・ローサー（ドラマ「このサイテーな世界の終わり」）、ティモシー・オリファント（ドラマ『マンダロリアン』）らが名を連ねる。

(C)2025 FX Productions, LLC. Courtesy of FX Networks and Hulu (C)2025 FX Productions, LLC. Courtesy of FX Networks and Hulu (C)2025 FX Productions, LLC. Courtesy of FX Networks and Hulu

20日には第3話が配信開始。主人公のウェンディを含む、人間の意思を移植されたハイブリッドのチームが、墜落したウェイランド・ユタニ社の宇宙船から、宇宙の果てにいたという5種の生命体の回収に成功。しかし、そのラボの中では、さらなる悲劇を予感せざるを得ない不穏な実験が進められ、主人公のウェンディの身にも異変が訪れる。

「エイリアン：アース」は全8話構成。ディズニープラス スターにて毎週水曜日に新エピソードが配信される。

