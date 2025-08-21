ブレイドは後にも先にも1人だけ？マーベル・アニメーションの新作「マーベル・ゾンビーズ（原題：Marvel Zombies）」に、ヴァンパイアハンターのブレイドが登場するようだ。米が伝えた。

「マーベル・ゾンビーズ」は、「ホワット・イフ…？」シーズン1第5話『もしも…ゾンビが出たら？』で描かれた、スーパーヒーローがゾンビ化してしまった世界で、拡大するゾンビ禍に新世代のヒーローが立ち向かうストーリー。実現のきっかけは、マーベル・スタジオのケヴィン・ファイギ社長がゾンビのアイデアを気に入り、視聴者の反応も大きかったことだという。

ブレイドといえば、マハーシャラ・アリ主演による（MCU）版が長らく開発地獄に陥っている。その間に、2024年の『デッドプール＆ウルヴァリン』ではかつてブレイドを演じたウェズリー・スナイプス版が復活登場を果たした。

「マーベル・ゾンビーズ」で姿を現すブレイドは、アリやスナイプスではなくトッド・ウィリアムズが声優を務めることから、独自のキャラクターになる可能性が高い。

そのほか声優陣にはMCUの映画キャストが復帰。エレーナ役のフローレンス・ピュー、レッド・ガーディアン役のデヴィッド・ハーバー、スカーレット・ウィッチ役のエリザベス・オルセン、シャン・チー役のシム・リウ、ケイティ役のオークワフィナ、ミズ・マーベル役のイマン・ヴェラーニ、アイアンハート役のドミニク・ソーン、ケイト・ビショップ役のヘイリー・スタインフェルド、ジミー・ウー捜査官役のランドール・パークが出演する。

MCU版『ブレイド』企画はまだスタジオ内に残っており、ケヴィン・ファイギは「現代劇として集中して取り組んでいる」と発言。「マーベル・ゾンビーズ」でアリが声優を務めなかったのは、スケジュールや出演料の都合か、それとも物語上の理由か？「マーベル・ゾンビーズ（原題）」は、2025年9月24日ににて米国配信予定。

