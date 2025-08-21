雨漏りの兆候がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】天井の壁紙がもっこり

「もっこり部分がどんどん広がってて恐怖。上階の方、生きてる…？」



とその模様を紹介したのは独身くそおばさん（@xxx2ka0taxxx）。



天井の壁紙が大きく膨らんで、しかも広がりつつあると訴える独身くそおばさん。これは上階などからの雨漏り、漏水のサインが考えられる。筆者も経験があるが、そのまま放置すると天井ボードにも影響があり甚だ危険だ。



SNSユーザー達からは



「漏水かな 上階の水道メーターにある、丸い銀の中心に赤い点があるものがカタカタ動いてたら水漏れ てか、よく見たら湿ってる…」

「中の膨らみの中は空気か、水なのか、管理人に電話して施工業者に調べて修理してもらった方がいいです。水が入っている場合、水滴が落ちたり、壁を伝って水が流れ出てきたりします。酷い場合天井が落ちてきます。自分は天井落ちてきましたw空気は、壁紙の浮きを綺麗に張りなおしてもらったらいいです。」

「あーこれﾐｰの前の家でもあったけど コレマジでやばいぞ、水漏れが起こっているから 1カ月には家地獄になるぞ。 最悪天井の溜まってる水の重さで 天井のラッピング？が剥がれ落ちて 水がバケツみたいに落ちてくるから 大家さんなどに相談しよう」



など数々の驚きの声やアドバイスが。



独身くそおばさんにお話を聞いた。



ーーこのふくらみが確認できたのはいつ頃からでしょうか？



独身くそおば：8月2日の夜です。水漏れ被害は翌日朝9時から発生しました。



ーー業者の見立てはいかがでしたか？



独身くそおば：業者が来てくれたときは水漏れが止まってたので 「また再発したら連絡してください」と言われました。 業者が帰った1時間後にまた水漏れ発生。しかも水漏れのスピードが速かったです（笑）。



なので、また電話したのですがその日には対応してもらえず。 翌々日に排水管を取り替えてくれました。今は水漏れも止まり、カビのことなど危惧して壁紙も変えてほしいと管理会社に連絡しました。ですが、お盆なので1週間以上大家から連絡ありません。



ーー投稿に大きな反響がありました。



独身くそおば：まさかここまで話題になるとは思いませんでした。コメント欄では、経験ある方がたくさんいて驚きました。皆さん親切に教えてくれたので、最悪の事態も知れたし、業者の対応についても心構えができました。また、どこに電話すべきかだったり、私を心配してくださるコメントもあって、世の中悪い人ばかりじゃないって思えました。



◇ ◇



読者のみなさんも天井に同様の膨らみが見られた際は、くれぐれも速やかな対応を心掛けていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）