【ニューヨーク＝金子靖志】トランプ米政権が１月に発足して以降、不法移民の逮捕者数が急増している。

中でも「標的」となっているのが移民裁判所で、亡命申請の手続きなどで出廷した際に拘束される事例が相次ぐ。出廷者の拘束は、憲法で保障された適正手続きの権利を侵す違憲行為だとの批判もあがるが、政権は強硬姿勢を崩していない。

「なんで私なの！ 離して！」。８月上旬、ニューヨーク・マンハッタンにある移民裁判所が入る連邦ビル「プラザ２６」の１２階に女性の叫び声が響いた。中南米出身の不法移民の女性が法廷の部屋から出た直後だった。覆面姿の米移民・関税執行局（ＩＣＥ）の職員が両脇を抱えて拘束し、記者の目の前で連行していった。

２年前にメキシコ経由で不法に入国したエクアドル出身の一家も、滞在資格に関する手続きの後、夫だけがＩＣＥに拘束された。母子は「お父さんを連れて行かないで」と泣き崩れた。

移民裁判所は、不法移民が強制送還の是非や亡命の可否を審理してもらうために出廷する場だ。バイデン前政権下では、出廷者は原則として強制送還の対象とはみなされず、法廷で直接逮捕されることはまれだった。だが、不法移民の追放を掲げるトランプ政権の発足直後から、ＩＣＥが裁判所のビル内で出廷者を直接拘束することが常態化した。

トランプ政権は国境が「国家緊急事態」にあると宣言し、１日３０００人、年間１００万件の逮捕を目標に掲げて国内の取り締まりを強化している。バイデン前政権下で南部国境での不法入国者が急増したことに対する危機感と、保守層へのアピールがある。米ＣＢＳニュースなどによると、全米の１〜６月の逮捕件数は、前政権下の前年同期比で２倍超の１０万９０００件以上となっている。

米ニューヨーク市長選に出馬を表明している市会計検査官のブラッド・ランダー氏（民主党）は読売新聞の取材に対し、「裁判官は（亡命申請などの）権利を丁寧に説明しているのに、廊下ではＩＣＥが無作為に人を選ぶようなやり方で連行している。ここは法廷ではなく、連れ去りの場所だ」と厳しく批判した。

米自由人権協会（ＡＣＬＵ）などの移民支援団体も、「正規に裁判所へ出頭した移民が法廷外の廊下で次々に拘束される現状は、憲法が保障する適正手続きの権利を侵すものだ」と声明で非難し、こうした逮捕をやめるよう訴えている。