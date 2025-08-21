美容液リポソーム配合♡ululisの新ヘアパック「MIZUヘアパック」登場

髪の乾燥やパサつきに悩む女性たちへ、ululisから待望の新作ヘアケアアイテムが登場します。2025年9月19日（金）に発売される「MIZUヘアパック」は、美容液成分をリポソーム化した“MIZUリポソーム※1”を配合し、髪の芯までうるおいを届ける特別処方。先行発売は8月29日（金）からPLAZAにてスタート。美容液発想の贅沢ケアで、この秋はみずみずしい美髪を叶えましょう♪

ululis「MIZUヘアパック」の特長

「MIZUヘアパック」は、話題の補水成分“ナイアシンアミド水＊1”や“エクソソーム水＊2”をリポソーム化したMIZUリポソーム※1を配合。

毛髪内部※3に深く届き、髪を芯からうるおいで満たします。さらに高浸透ケラチン＊6やヒアルロン酸＊7が加わり、水分浸透度は111％※5にアップ。

10種の美容水※2＊8を3倍※6配合し、製品の90％以上を補水＋保湿成分で構成。濡れた手でも使いやすいワンタッチキャップを採用し、毎日のケアを快適にサポートします。

商品ラインナップと価格

「ウルリスウォーターコンク ミズヘアパックEXモイスト」は2サイズ展開。大容量460gは1,760円（税込）、EC限定の230gは1,320円（税込）。

高品質※4なケアをたっぷり楽しめる大容量タイプはコスパも◎。コンパクトな230gは持ち運びや旅行にも便利です。自宅でも外出先でも、美容液発想のヘアパックを気軽に取り入れられます。

※1 リポソーム化された美容液成分（ナイアシンアミド、グルコシルセラミド、ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム、セリン、グリシン、アラニン、ガラクトミセス培養液）（全て保湿）のこと ※2 美容液成分のこと ※3 毛髪内部まで ※4 当社既存品内（ululisシリーズ内） ※5 当社既存品比（UL ヘアパック比） ※6 当社既存品比（UL ヘアトリートメントA比）

＊1 ナイアシンアミド（保湿） ＊2 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（保湿） ＊6 加水分解ケラチン（羊毛）（補修） ＊7 加水分解ヒアルロン酸（保湿） ＊8 グルコン酸銅、カルボキシメチルヒアルロン酸Na、オリゴペプチドー41、水溶性コラーゲン、セラミドAP、ジラウラミドグルタミドリシンNa、加水分解ハチミツタンパク、セラミドNP、プラセンタエキス（全て保湿）、加水分解ケラチン（羊毛）（補修）

使用方法でスペシャルケアを

シャンプー後、水気を軽く切り毛先中心に塗布してすすぐだけでOK。さらにトリートメントと混ぜて使えば、より濃密なケアが可能に。

シリーズ以外のトリートメントとの併用は避けてください。ライフスタイルや髪の状態に合わせて使い分けることで、うるおいとツヤに満ちた美髪を叶えられます♡

美容液発想のヘアケアでうるおう日々を

ululisの「MIZUヘアパック」は、美容液リポソーム配合で髪の芯からうるおいを届ける革新的なケアアイテム。

毎日のバスタイムに取り入れることで、乾燥やパサつきに負けないみずみずしい美髪へ導きます。

忙しい毎日だからこそ、髪に贅沢なご褒美を。あなたもぜひ、この新しいヘアケアで自分らしい美しさを輝かせてみませんか♪