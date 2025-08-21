BTSのJIN（ジン）が、グローバルK−POPファンプラットフォーム「mubeat（ミュービット）」の7月の「アーティストファン投票部門」で、通算5度目の1位に選ばれた。

JINはソロ曲「Don't Say You Love Me」で26万3334票(17・3％)を獲得し、7月の「アーティストファン投票部門」1位を占めた。同ファン投票国データを分析した結果、韓国内のファンの比率が44・1％で最も高く、日本のファン22・8％、ロシアのファンが8・2％を記録した。

またアーティストリポート総合順位でも、通算8度TOP5に上がり、昨年10月から今年2月まで5カ月連続、ランク入りしている。「ファン投票」部門では圧倒的なシェアを見せており、昨年10月と11月、今年1月、2月、7月通算5度TOP1になった。

韓国メディアのスターニュースは21日「mubeatファンダム研究所によると、音源、アルバム、動画、ファン投票の4つの部門で、毎月K−POPアーティストの活動を分析した『mubeatアーティス・トリポート』を発行している。点数は4部門の点数の総合で、サークルチャート(音源、アルバム)、YouTube(動画)、mubeat(動画、ファン投票)データを活用した。同K−POPファン投票は、週単位で行われ、アーティストリポート内のファン投票点数は週単位得票数を月基準合算したデータを土台にする」と説明している。