「プレゼントによいと思うAnkerのイヤホン」ランキング！ 2位「Soundcore P40i」、1位は？
贈り物として選ぶなら、見た目や使いやすさ、信頼感が重要です。プレゼントに最適なのは、どのようなイヤホンなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年8月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「Ankerのイヤホン」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「プレゼントによいと思うAnkerのイヤホン」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「高額すぎず、使いやすいタイプなのでギフトにも向いてます」（50代女性／広島県）、「手頃な価格でデザインやカラバリがいい」（30代女性／岩手県）、「値段的にも無理がなく、万人ウケする性能とデザインだから」（30代女性／佐賀県）といった声が集まりました。
回答者からは「音質が非常に優れていて、デザインも高級感があり、誰にでも喜ばれる仕様だからです」（30代女性／東京都）、「サイズもちょうど良く、男女問わず使いやすそうだと思います」（20代女性／東京都）、「デザイン、音質、遮音性が良く高性能だと思ったからです」（20代女性／福岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
この記事の筆者：古田 祐三
オールアバウトに入社後、家電領域のコンテンツ制作に一貫して携わり、業界トップクラスの専門家たちと協働しながら取材・執筆を行う。これまでに培った深い商品知識を活かし、現在はAll Aboutニュースチームの一員として、お買いもの情報や旅行など多岐にわたるジャンルを担当。中でもAmazonのお得情報やセール攻略に精通しており、読者の“今すぐ使えるお得ワザ”を発信している。東京都出身。毎年欠かさずフジロックフェスティバルに参加する音楽好きであり、アウトドアやオーディオにも情熱を注いでいる。
(文:古田 祐三)
2位：Soundcore P40i／36票手ごろな価格と使いやすさからギフトとしても人気のモデルです。軽量かつコンパクトな設計で、持ち運びやすく、初めてワイヤレスイヤホンを使う人にも適しています。カラーバリエーションも豊富で、贈る相手の好みに合わせて選びやすいのも魅力です。
1位：Soundcore Liberty 4 Pro／63票高音質と高級感を兼ね備えたフラッグシップモデル。長時間快適に使える装着感と、LDAC対応によるハイレゾ再生が魅力で、音楽好きな人へのプレゼントとして最適です。デザインも上品で、特別感のあるギフトとして多くの支持を集めました。
