『くまのプーさん』×「イニスフリー」がコラボ！ ハンドミラー付き限定セットなど登場へ
ディズニー作品『くまのプーさん』と韓国コスメブランド「イニスフリー」の限定コレクションが、8月29日（金）から全国の「ロフト」と「ロフトネットストア」、8月31日（日）から「Qoo10」公式ストアにて先行販売、9月1日（月）より、公式オンラインストアや全国の「マツモトキ」などで発売される。
【写真】キュートなハンドミラー付き！ 「Qoo10」公式ストア限定品も
■愛らしいイラストをデザイン
今回数量限定で発売されるのは、世界中で愛されているプーさんや仲間たちをフィーチャーし、遊び心とノスタルジック感じるデザインに仕上げた特別なコレクション。
ラインナップには、皮脂コントロールパウダー「ノーセバム ミネラルパウダー N」や、スペシャルケア用クレイパック「スーパーヴォルカニック ポア クレイマスク」、高保湿リップ「キャノーラハニー ディープモイスチャー リップバーム」がそろう。
また、「Qoo10」公式ストア限定の「くまのプーさん ビタC ブライトニング トーンアップ サンスクリーン セット」も用意。化粧下地兼用の日やけ止め現品2本に、特典としてプーさんのフェイスをあしらったハンドミラーが付いたお得なセットだ。
