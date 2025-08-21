Æ±¶¿¾åÌîÍ³´ô»Ò¤ÈÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ17¡Ä½÷»Ò¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤ËÊ¡²¬¤«¤é¿·À±¡¡U15½÷»ÒWÇÕ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÅì»³¼îÆá¡¡Æ´¤ì¤Ï¡Ö¿À¥²¥Ã¥Ä¡¼¡×
¡¡6·î²¼½Ü¤«¤é7·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎU¡Ý15¡Ê15ºÐ°Ê²¼¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¤ÎÅì»³¼îÆá¡Ê¤¸¤å¤Ê¡Ë¡áÊ¡²¬¡¦ÈÄÉÕÃæ3Ç¯¡á¤Ï¼ç¤Ë3ÈÖ¡¦Í··â¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢½ÓÉÒ¤Ê¼éÈ÷¤È·ø¼Â¤ÊÂÇ·â¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¸ÞÎØ2Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¾åÌîÍ³´ô»Ò¡Ê43¡Ë¡á¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹âºê¡á¤éÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤òÀ¸¤ó¤ÀÊ¡²¬¤«¤é¤Þ¤¿°ì¿Í¡¢¾Íè³Ú¤·¤ß¤Ê¿·À±¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤Ï4¡Ý0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Ï¶ÛÄ¥¤è¤ê¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦°ì¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤ß¤¿¤¤¡×¡£Åì»³¤ÏÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ÎÍ··â¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¶î¤±´ó¤Ã¤Æ´¿´î¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´9ÀïÃæ8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿º£Âç²ñ¤ÏÂÇÎ¨2³ä5Ê¬¡Ê20ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¡Ë¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ç¤ÏÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤Éµá¤á¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤ò³Î¼Â¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇU¡Ý15ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë»³ËÜÍ¥´ÆÆÄ¡Ê37¡Ë¤¬¡ÖÆþ¤ê¤¬¤¤¤¤¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¼éÈ÷¤â¸÷¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÏÎÝ´Öµ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¡¢Êáµå¤·¤Æ¤«¤éÁÇÁá¤¯¤ÆÀµ³Î¤ÊÁ÷µå¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¿ÈÄ¹156¥»¥ó¥Á¤ÎÅì»³¤ÏÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Æ°¤¤ÇÂÇµå¤ò¤µ¤Ð¤¡¢¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£
¡¡6ºÐ¤«¤é¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ³Ø¤Ç¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡ÖÊ¡²¬¥ì¥Ã¥É¥É¥ê¡¼¥à¥º¡×¤Ë½êÂ°¡£8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜÃæ³ØÀ¸½÷»ÒÂç²ñ¡ÊÂçºå¡Ë¤Ç¤Ï3°Ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£Ê¡²¬¥ì¥Ã¥É¥É¥ê¡¼¥à¥º¤Ç¸½ÆüËÜÂåÉ½ÆâÌî¼ê¤Î³ùÅÄÍ¥´õ¡Ê29¡Ë¡á¥È¥è¥¿¡á¤é¤ò°é¤Æ¤¿ÆâÆ£ÏÂ±Ñ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤Ï¡Ö½À¤é¤«¤¤¥°¥é¥Ö¤µ¤Ð¤¤È·Ú²÷¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÎòÂå¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡Åì»³¤¬¡ÖÃúÇ«¤Ç·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¤Þ¤Í¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ´¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ÇÍ··â¤ò¼é¤Ã¤¿°¯ÈþËüÆà¤µ¤ó¤À¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï»°ÎÝ¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤ÆÊý¸þ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¹¥Êá¤·¡¢ÁÇÁá¤¤ÆóÎÝÁ÷µå¤ÇÊ»»¦¤Ë¤·¤¿¡Ö¿À¥²¥Ã¥Ä¡¼¡×¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡U-15ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÏÌ¾Á°¤Î¡Ö¤¸¤å¤Ê¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÇØÈÖ¹æ17¤òÃå¤±¤¿¡£Æ±¤¸Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¤Ç2008Ç¯ËÌµþ¤ÈÅìµþ¤ÎÎ¾¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¾åÌî¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÃå¤±¤ëÈÖ¹æ¤À¡£28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÇÄÉ²Ã¶¥µ»¤È¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢32Ç¯¤Î¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¸ÞÎØ¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Åì»³¤Ï¡Ö¾ÍèÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¤¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë
¡¡Ê¡²¬¸©¤Ï¶¥µ»Ç®¤¬¹â¤¯¡¢¾åÌîÍ³´ô»Ò°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤òÀ¸¤ó¤À¡£Êá¼ê¤ÎÊö¹¬Âå¤µ¤ó¡ÊÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡Ë¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¾åÌî¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¡¢ÆüËÜ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤âÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÆ£ËÜº÷»Ò¤µ¤ó¡ÊÂÀºËÉÜ»Ô½Ð¿È¡Ë¤â»ØÌ¾Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ê¡²¬¥ì¥Ã¥É¥É¥ê¡¼¥à¥º¤ÎÆâÆ£´ÆÆÄ¤ÎËå¡¢¾¾²¬·ÃÈþ¤µ¤ó¡ÊÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡Ë¤ÏÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼¡¢04Ç¯¥¢¥Æ¥Í¤ÎÎ¾¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¾åÌî¤Ë²Ã¤¨¡¢³ùÅÄÍ¥´õ¡ÊÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡Ë¤â8·î¤ËÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¥º¤ËÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£