人は美男美女に「助けを求めたがらない」…「容姿のよい人」を特別扱いする脳の法則とは？

「危ないとわかっていてどうして依存症になってしまうの？」「ダイエットに失敗するのはなぜ？」「どうしてバッシングが起きるの？」「なぜ人は平気でウソをつくの？」――。自分ひとりの悩みから人間社会全体にまで及ぶこれらの問題が、‟脳”にあったとしたら……。それはまるで咒がかけられているようです。

中野信子さんが『咒の脳科学』で、人間の意思を超えて行動を左右する脳の働きを解き明かします。人生や仕事をよりよくするために、脳のメカニズムを知ることは欠かせない、と実感できるでしょう。

『「美男美女は得をする」は本当？…「容姿」と「収入」に脳の見えないバイアスが影響』より続く。

容姿のよい人に助けを求めたがらない

興味深いことに、人間は容姿のよい人には助けを「求めたがらない」。特に男性は美女に対して、その傾向が強くなる。女性が男性に対して、あえて自分の弱みを見せることで気を引こうとするのとは対照的に、男性は女性に対して、自身の格好悪いところは見せたくない、悩みを吐露したりなどして幻滅されたくない、弱い人間だと思われたくない、という心情を持つようである。

ただし、性差が多少はあるように見えるものの、この現象は男性ばかりに起こるものではなく、相手が異性であるケースだけに起こるものでもない。人間は、見かけのよい同性に対しても、やはり助けを求めたがらなくなる、ということがわかっている。これは、進化心理学者のコスミデスとトゥービーによって、次のように分析されている。

人間は、「他の人間が『何』を『誰』のためにしたか」を常に気にしている。その相手が、直接的なインセンティブが得られる人ではなかったとしても、人間はなぜか容姿のよい人を喜ばせたがる。

容姿の良さは「権威」である

これは、容姿のよさがある種の権威の象徴であることの証左である、と言うのである。生まれついて容姿がよいということは、生まれついて権威を手にしているのと同じことである。不平等極まりない話ではあるし、ルッキズムと批判されもしよう。

けれども、事実、人間は無意識的に、容姿を見て相手を判断してしまっている。仕方がない。これを理性で毎日毎夜24時間休みなく隙なくコントロールせよ、というのはおおよそ無理な話である。

人間の理性が十分でないことは私よりもはるかに、多くの人が実感していることではないだろうか。コスミデスとトゥービーによれば、容姿がよく生まれつくということは、あたかも社会経済的地位が高いことや血筋のよい家に生まれつくこととほぼ同価であると言ってよい。

【前回の記事を読む】「美男美女は得をする」は本当？…「容姿」と「収入」に脳の見えないバイアスが影響