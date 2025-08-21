◆米大リーグ ロッキーズ―ドジャース（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・ロッキーズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。投手のみの出場を含めると、メジャー通算１０００試合目の出場という節目の一戦。２試合連発でリーグトップシュワバー（フィリーズ）に並ぶ４５号、エンゼルス時代の２３年８月９日（同１０日）のジャイアンツ戦以来７４２日ぶりの白星に期待がかかる。

試合前にドジャースは課題となっている救援陣のテコ入れを敢行。７月末のトレード期限間際にレイズから緊急補強した２５歳右腕のガベースが移籍後初昇格し、２３年にレッズで３７セーブを挙げた実績のあるディアスはマイナーに降格となった。

ガベースは、今季レイズでメジャーデビューして５登板で６回３分の１を投げて防御率４・２６。ドジャース移籍後は傘下３Ａマイナーのオクラホマシティーで５試合に登板し、８回３分の２を投げて２勝無敗、防御率２・０８の好成績を残していた。メッツ守護神のエドウィン・ディアスを兄にもつディアスは、２３年にレッズで３７セーブを挙げた経験もあるが、５月にドジャースに加入後は９登板で１勝無敗、防御率５・００と安定感を欠いていた。