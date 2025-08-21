戦時中、日本の新聞社はフィリピンで何をしていたのか

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

「マニラ新聞」の創刊

陸軍の正式発表の1ヵ月前、早くも第一陣十数人がフィリピンに派遣された。慶應義塾大学出身で、「英文大阪毎日」主幹兼編集顧問だった松岡正男（青森県出身）がマニラ新聞社の社長に就任している。

このとき、フィリピン人経営のＴ・Ｖ・Ｔ社およびラモン・ロセス印刷所を接収し、1942年10月12日、リサール公園そばのマラテ区Ｍ・Ｈ・デルピラール街827にマニラ新聞社が開設された（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。

マニラ新聞社と同じビル内に、大毎・東日のマニラ支局が設置されている。マニラでは、本社社員と出向社員との職務上の立場の違いだけでなく、これに軍報道部という第三の勢力も合わさって、三つの組織間の人間関係はむずかしかった。

その後の経緯を見ると、出向社員から戦死者、戦病者が多く出たのに対して、本社から派遣された社員にはフィリピンの悲劇と無縁の人びともいたことがわかった。

マニラ新聞社は、Ｔ・Ｖ・Ｔ社が発行していた「トリビューン」（日刊、英語新聞）、「タリバ」（タガログ語紙）、「ラ・ヴァンガルディヤ」（スペイン語紙）を、名称そのままで発行をつづけた。これらには、東條英機首相の祝辞、軍報道部長の談話などの翻訳文を掲載したほか、日本語普及のための新たな図版付きのカタカナ記事もあった（「大毎社報」1942年11月20日）。

マニラ新聞社は、英語新聞編集長兼主筆として正富笑入らを迎え入れ、まず「英文大阪毎日」の発行を始めた。これが売れたために、さらに11月1日から日本語新聞社であったマニラ日日新聞社やダバオ日日新聞社などを接収し、日刊の日本語新聞「マニラ新聞」の発行を始めることになった。

新聞のサイズも、従来のタブロイド判から、日本の新聞と同じブランケット判に変更された。こうして「マニラ新聞」創刊号にも、東條首相、軍参謀長、軍報道部長の祝辞、各種の東京特電、地方ネタなどが掲載され、在フィリピン邦人を中心に読者を増やしていった。

また、週刊誌についても、日本語の普及を図るために、1943年3月10日から週刊誌「ニッポンゴ」（カナ文字誌、四六判）の刊行が始まり、英語誌「サンデー・トリビューン」、タガログ語週刊誌「リワイワイ」、月刊グラフ誌「新世紀」、月刊誌「フィリピン・レビュー」などが発行された（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。

さらに翌1943年には、タブロイド版4ページからなる華語紙「華文馬尼剌新聞」が発行され、タガログ語紙「馬尼喇新聞」、日本語新聞「ダバオ新聞」、英語紙「ダバオ・タイムス」、セブ語新聞の「ビサヤン新聞」の発行も始まる。

こうした多様な多言語メディアを発行するためには、多くの人材が必要とされた。大毎・東日からの出向者、パラオの「南洋新報」から転職してきた従業員だけでは足りず、現地採用の日本人のほか、多くのフィリピン人でカバーされた。

結局、1944年7月、マニラ新聞社は、毎日新聞社からの出向社員162人に加え、現地採用のフィリピン人などを合わせて2000人を超えるまでの規模に拡大した。

たとえば、英語が堪能であった村上富夫（東京都出身）は、「リワイワイ」や「新世紀」を発行するため、1944年10月1日にマニラ新聞社編集局に入社している。村上は、石川欣一と共にタガログ語週刊誌のためにフィリピン人従業員30人と協働していたが、まもなく現地召集となり、マニラ市役所ビルで戦死する。29歳という若さだった。

各種メディアは発行部数を伸ばした。ところが、米軍のマニラ侵攻が本格化すると、1945年1月31日をもって「マニラ新聞」は最終号を迎えたと言われる。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

