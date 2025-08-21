ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２１日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「ハッピーセット「ワンピース」配布見送り」が２位になったことを伝えた。この日は４万８９９８人が選んだ。

このニュースはポケモンカードをめぐる一連の騒動を受け、日本マクドナルドがハッピーセットの販売で今月２９日から予定していた「ワンピースカードゲーム」のキャンペーン実施を見送ると発表したもの。代わりに購入者には過去のキャンペーンで配布されていたおもちゃなどを提供する。

ハッピーセットのキャンペーンをめぐっては、今月、ポケモンカードの配布を始めた際、転売目的の大量購入や食品廃棄などが問題となっていた。

マクドナルドは販売方法などについて継続的に見直し改善を図っていくとしている。

このニュースを総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーは「２９日から予定されていたワンピースカードの配布。見送りを発表しました」と伝えていた。