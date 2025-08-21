いまこの国で求められる「墓友」とは何か…継承を前提としない墓を核とした絆のつくりかた

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

注目の新書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

継承を前提としない墓を核とした絆--「墓友」

「墓友」とは、同じ墓（桜葬）を選んだ人たちの交友関係の一つ、あるいはその仲間意識をいう。エンディングセンターの理念を具現化したもので、今では社会に広まりつつある言葉となった。

家族だけで介護や看取り、死者祭祀が担いきれない社会に、家族だけでなく家族以外の人々との縁づくりの必要性を感じ、「結縁」という理念のもとに活動し、そこで醸成された関係性を「墓友」と呼んでいる。

この言葉が世に知られるようになったころ、マスメディアからいくつも同じような取材の問い合わせがあった。

「シングルの仲間同士でお墓を買った40代ぐらいのグループを紹介してほしい」

そのたびに私は、「墓友は、シングルの仲間同士が、一緒に入るお墓を買うことではありません。将来はそのようなケースも出てくるかもしれませんが、今はそういった事例は皆無です。ましてや働き盛りの40代では、家を買う人はあっても、お墓にまで意識が及ぶ人はごく稀です。私たちが言う“墓友”とは、ひとりひとりまったく別の人生を歩んできた人たちが、晩年に同じ『桜葬』墓地を契約したことによって出会い、墓を核として縁を結ぶ、エンディングセンターが目指した仲間意識をそう呼んでいます」と説明していた。

