韓国のガールズグループAOA（エーオーエー）の元メンバーCHOA（チョア＝35）が、脱退の理由を説明した。

CHOAは20日、YouTube（ユーチューブ）チャンネルの芸能トーク番組に出演。「BLACKPINK、TWICE（トゥワイス）が理由？」とのタイトル映像の後、当時のAOAの活動などを振り返った。

CHOAはAOAの一員として12年7月にデビューし、17年3月に活動を一時休止後、同年6月に脱退。その後はソロで活動している。「練習期間が短かった。1年半ほど練習してデビューし、余裕がなかった。練習が終わった後の控室でも、満足がいかないので鏡を見ながら再び練習した。それでも面白かった。それだけ頑張って8年間、楽しく過ごした」と語った。

CHOAは、17年の活動休止後に熱愛説が浮上し、。その1カ月後にAOAを脱退したことにも触れられた。2年後の19年には所属事務所のFNCエンターテインメントとの専属契約が終了した。

CHOAは「アイドルを夢見てデビューすることになったが、頑張ったからといってできるものではないこともあった。ちょうどその時、TWICEとBLACKPINKのようなグループがデビューし、私はここが最高点という気がした。その状況で活動を続けると、気が狂うような気がして脱退した。私の幸せを探そうという考えだった。憎まれても、勇気を持って出てきた。今、当時に戻ったとしても脱退したはず」と話した。

さらに「2番目のチャプターをどのように開くべきかに対する悩みがあった。AOAを脱退した時、引退は考えなかったが、多くの方々は引退したと思ったようだ」と回顧。「3年間、何もしなかった。最近YouTubeで再び活動することになった。またアルバムを準備したい。あまりにも良かった時期に脱退したから、『結婚でなければ辞める理由がない』というデマにも苦しめられた。私が結婚したと思っている方々もいるが、私はソロ」とあらためて明言した。

AOAはデビュー翌年の2013年以降、日本でもたびたびイベントやライブに出演。T.M.Revolutionとのコラボ曲を発表したり、、ダウンタウン浜田雅功のヒット曲「WOW WAR TONIGHT〜時には起こせよムーヴメント」を、作詞作曲の小室哲哉のプロデュースでカバーしたことでも話題となった。