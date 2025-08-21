【年間約9700人が失踪】借金漬けで母国に帰れない、闇バイトに走る人も…支援団体代表が明かす「外国人技能実習生」の実態

佐賀県で立て続けに発生した痛ましい事件は、地域に暮らす人々に深い衝撃と不安を与えた。特に7月に発生した殺人事件では関与した被告が外国籍の技能実習生だと報じられたことで、共生のあり方に対する戸惑いや懸念の声が広がっている。

前編記事『《佐賀・母娘死傷事件》凶行に及んだベトナム人技能実習生の「意外な素顔」と、ベトナム国内の「反応」』に引き続き、技能実習生の実態について専門家に聞いた。

過酷な環境、失踪する技能実習生も

今年7月、佐賀県伊万里市で母娘が死傷した強盗殺人事件が発生した。逮捕されたのはベトナム人技能実習生のダム・ズイ・カン被告（24歳）だった。また、今年５月には佐賀市で児童相談所職員（55歳）が中国籍の女（28歳）に刺され、死亡する事件も起きている。

ダム被告が起こした事件は、いかなる理由があろうと決して許されるものではない。だが、今後同じような事件を起こさないようにするためには、背景について知ることも重要だろう。

技能実習生への支援を行っているNPO法人『日越ともいき支援会』代表理事の吉水慈豊氏に、彼らが置かれている状況について聞いた。

「非常に痛ましい事件です。命を奪ったこと、傷つけたことはあってはならないこと。今回の技能実習生と受け入れ先の関係はまだわかりませんが、過酷な状況に置かれている技能実習生は少なくありません」（吉水氏）

本来、技能実習生制度は日本で技術や知識を学び、それを自国に持ち帰って経済発展に役立てることを目的としている。そのため、配属されたら転職は認められず、基本的には3年間の実習を続ける必要がある。ただし、条件を満たした場合には最長で5年間、日本に滞在することができる。

しかし、その受け入れ先が実習生たちの明暗を分けることもある。きちんとした企業で働く技能実習生たちは「とてもハッピーです」と語り、充実した生活を送っている。問題なのが一部のブラック企業だ。

そうした企業に配属された場合、過酷な環境や低賃金から失踪したり、精神的な不調を訴える実習生たちがいる。

特に深刻なのは「失踪」だ。2023年度には約50万9000人の技能実習生が来日。そのうち、9753人が失踪しており、最多はベトナムの約5500人だった。

実習生の場合、制度上、転職ができない。「失踪」というのは彼らにとって最終手段なのだ。

まじめに働いても残るおカネは少ない

「実習先を逃げ出した後は、日払いの解体業や農業、建設業などを選ぶケースが多いようです。手渡しで給与がもらえる仕事はいろいろありますので。

しかし、保険もなく、家も借りられないので友達のところに転がりこんだり、住むところも不安定。なにより、常に『捕まるかもしれない』という精神的な不安を抱えています。栄養失調や過労といった健康問題を抱えて、中には心筋梗塞や過労で命を落としたという報告もあります」（前出の吉水氏）

吉水氏は、「失踪する前に相談に来るよう呼びかけていますが、制度の不備や情報不足から、なかなか支援に繋がらないのが現状です」と語る。

失踪後、安易に高収入を求めるあまり、「闇バイト」に手を出してしまうケースもある。生活に困窮した人々は、国籍を問わず、安易に高収入を得られる、という誘惑に陥りやすいのだ。

真面目に働いていても技能実習生の手元に残るおカネは非常に少ない。

「支給額十数万円と書かれていても、実際に受け取る給与は手取りで10万円にも満たないことがあります。社会保険料や所得税、住民税などの税金が差し引かれているためです。このわずかな収入から、毎月5万〜7万円を借金返済や家族への仕送りに充てると手元に残るのはわずか2万〜2万5000円程度。

そこから日用品と食費を差し引いたらほとんど残りません。昨今の物価高騰も追い打ちをかけています。さらに業種や条件などによってはさらに厳しい生活を強いられることもあります」（同前）

ヘルメットを割られたケースも

中には技術習得だけでなく、生活のために収入を得る目的で来日する人もいる。

「母国の送り出し機関から『稼げる』『家族を楽にできる』といった甘い言葉をかけられ、希望を抱いて来日する若者は少なくありません。ですが、手元に残るおカネはわずか。アルバイトもできないので生活は困窮を極め、精神的な余裕が失っている人もいます」（同前）

過酷な労働に加え、暴力・暴言などのパワーハラスメント、セクシャルハラスメント被害に遭うケースもあるという

「会社の社長から叩かれたり、ヘルメットを割られた実習生もいます。3人で働いていたら、そのうち2人が失踪したというケースもありました。残った彼は祖国に妻子がいるので、『いじめに負けてはいけない』と歯を食いしばって、3年間必死で働いたという話もあります」（同前）

また、実習生たちが自ら被害を訴えるハードルは非常に高い。

「最大の壁は言葉です。日本語が十分に話せないため、雇い主や監理団体との円滑なコミュニケーションが困難となり、誤解や不満が生じやすくなります。また、地方では地域社会との関わりも限られ、共同生活をしていても相談できる環境がありません。相談機関もどう探せばいいかわからない」（同前）

多くの実習生は、来日前に日本円で50万〜100万円もの借金を背負っている。送り出し機関への手数料や渡航費用、日本語学校の費用などで、家族が家を担保に入れたり、親戚から借りて来日するため、帰国は簡単ではない。

「途中で帰国すれば『家族に顔向けできない』『プライドが許さない』と、我慢して働く人が多い。多額の借金を抱え、家族からの期待も一身に背負っているため、完済するまで帰れない、というプレッシャーで精神的にも追い詰められてしまう」（同前）

支えるためのサポート環境が必要

栃木県のイチゴ農園で働いていたカンボジア人技能実習生の女性（23歳）が、男性経営者（58歳）を相手取り、約8200万円の損害賠償を求めて提訴した事件もある。彼女は男性経営者から繰り返し性的暴行を受けて妊娠し、中絶を強要されていたのだ。裁判では「誰かに話せば帰国させる」と脅されていた旨も明かされた。

吉水氏が代表を務める団体にも、連日多くの相談が寄せられている。即日解雇や不当解雇といった相談も多く、半年から1年で30件以上の団体交渉を行っている。

「保護された実習生の中には、生活環境や精神的なストレスから問題行動を起こしてしまった人もいました。適切な支援をするためには、しっかりとしたルール、管理、監督が不可欠です。これは“単に監視する”という意味ではなく、彼らが安心して働き、生活できる環境を整えるためのサポート体制が必要なんです」（同前）

現在、政府は技能実習制度を廃止し、「育成就労制度」への移行を検討している。だが、吉水氏はこう指摘する。

「看板が変わるだけで、根本的な問題解決にはつながりません。まず、来日する若者たちは多額の借金問題を背負わされています。そして過剰な税金が手取りを圧迫しています。転職などに要件を設けたとしても、解決すべき課題はまだ多く残っています。日本で働く外国人若者が安定した収入を得られる仕組みづくりが不可欠です」

受け入れ先の意識改革も急務だ。

「受け入れ先の企業の選定もきちんと行わなければなりません。仮にブラック企業であっても、許可を出しているのは国。つまり、これは国の責任でもあるのです」

技能実習制度が抱える複雑な問題。それをクリアしなければ悲しみだけが増えていくだけだ。

