《ジャングリア沖縄》騒動で注目「グーグルマップの口コミ」は信頼できるのか

沖縄のテーマパーク「ジャングリア沖縄」の《口コミ大量削除騒動》に端を発して、世間でGoogleマップの口コミに対する不信感が高まっている。

昨今、企業や店舗によるMEO（マップ検索エンジン最適化）対策が進み、どうにかGoogleマップの検索結果で上位に表示されようと、様々な施策が行われている。だが、この過度な流行が、口コミの信頼を大きく損ねる可能性も出てきた。

Googleマップの検索上位を左右する基準

ここ最近、「MEO対策」が重要と言われています。

MEO対策とは、Googleで検索した際の地図の部分と、Googleマップで検索した際の表示結果で上位に表示させるための対策を意味します。そこまで知識がなくとも行えて、競合先より優位に立ち、集客につながることから、多くの企業や店舗、宿泊施設などが取り組んでいます。

Googleマップの検索上位を決める判断基準はすでにGoogleが公表しており、大きく「関連性」「距離」「視認性の高さ」の3つに絞られています。

関連性は、検索語句とGoogleビジネスプロフィールの合致する度合いを示します。

たとえば、ユーザーが「カフェ」と調べたら、今自分がいる周辺のカフェが検索結果として出てきます。これはGoogleビジネスプロフィールのビジネス情報や投稿、商品、サービス、口コミに、「カフェ」もしくはカフェに関連するキーワードが入っているかどうかが影響しています。

続いては、距離ですが、検索語句で指定された場所から所在地までの距離を指します。例えば、今いる場所でGoogleを使って「カフェ」と検索したら、近くのカフェが出てきます。これが距離です。

ただし、一番近いカフェが必ず上位に出てくるわけではありません。上述の関連性や次にお話する視認性の高さによって順位が変動します。

口コミは「星４以上」がひとつの基準に

最後に、視認性の高さですが、そのお店や施設がどれだけ知られているかを指します。この基準は、そのお店の規模によって大きく変わります。

たとえば、大手チェーンのスターバックスコーヒーの場合、新しくオープンした店であっても、「カフェ」で検索すればある程度上位に表示されると思います。これは、全国展開しているお店なら、すでにウェブ上に数多くの情報があるため、新規店でも視認性が担保されているためです。

一方、個人店や小規模のスポット、店舗は事情が変わります。ポータルサイトに登録する、ローカルメディアや個人ブログに掲載される、ホームページのSEO対策を行う、SNSで発信を行うなど、積極的に情報をウェブ上に流す必要があります。

くわえて、Googleマップの口コミをしっかり集める、飲食店であれば食べログなどの口コミを集めることが重要になっていきます。しかし、数がたくさんあれば良いというわけではありません。

Googleマップで検索して行き先を選ぶ消費者の多くは、5段階評価中、星4以上のスポットを選ぶ傾向にあると筆者は考えております。それを踏まえた上で、今回のジャングリア沖縄はどうでしょうか。

星1レビューが蓄積してしまうと…

本稿を執筆している8月17日時点での、Googleマップにおけるジャングリア沖縄の点数分布を見てみると、総合点数は2.1で、604件にものぼるレビューの内訳は星1つが異常に多いことが分かります。

実は、星1つのレビューはある程度蓄積すると、かなり厄介です。日本人の国民性か同調圧力的な心理が働くのか、はたまた星1つで投稿することに躊躇しなくなるのか、憂さ晴らし的な投稿が増えるのか、理由は違えど、星1つの投稿が加速度的に増え、結果、炎上してしまうのです。

レビューの一部を見る限り、開業からまだ1ヵ月にも満たず、スタッフが不慣れであること。屋外施設のため、設備や天候で予測不能な事態が起こったことなどから、事前の期待を下回り、不満が爆発した結果、レビューに星1つが蓄積したのだと推察します。

これについては、前編記事『』で解説した通り、筆者は〈Googleの削除アルゴリズムの事項に触れるような同じ内容の投稿が大量にあった〉とAIが判断し、おおよそ48時間後に自動的に口コミが削除されたという可能性が高いと考えています。

したがって、世間で騒がれたような、ジャングリア沖縄もしくはGoogleが「意図的に」削除を行った、という可能性はかぎりなく低いと結論づけます。

ただ、業界・企業を広く見渡した時に、Googleマップの口コミ削除が行われるケースもあります。

Googleマップの口コミ削除は難しい

『評価経済社会』を著した岡田斗司夫氏は、〈スマートフォンを誰でも持ち歩くようになると、自身の経験をどんな体験だったか、点数化するとどの程度だったかを誰でもSNSに投稿できる時代になり、その情報が重要になる〉と述べていたように記憶しています。

かような状況下、Googleマップに関しては、そのアカウント総数を鑑みても、感情任せに事実と異なる悪い口コミを投稿したり、同業者が悪意を持って悪いクチコミを投稿してしまうケースが発生します。また、誤って違うお店の投稿をしてくる場合もあります。

このような場合、多くのお店や事業者はGoogleに口コミの削除依頼を行います。具体的には管理画面から「レビューを報告」をクリックし、削除依頼へと進みます。

ただ、実際のところ多くの口コミサイト同様、Googleの運営側は口コミの消去に消極的であることが多く、削除してもらえないこともザラです。その場合は、事実と異なった口コミに対して、感情的にならず丁寧に返信していく他ないのです。

このように低評価の口コミ自体、信憑性が怪しいものは少なくありません。同様に高評価の口コミにしても、信頼を損なうようなグレーな噂があります。

良いレビューだらけでも当てにならない

Googleマップの信頼を失墜しかねないグレーなもの、それは、半年前くらいに同業のコンサルタントが「出回っている」と教えてくれた、あるシステムです。

なんでも、PAD（Power Automate Desktop：PC上で行う定型的な作業を自動化するツール）を使って良い口コミだけを投稿するスキームがあるというのです。評価が4点以上の口コミだけを抽出し、点数を下げるような投稿は弾くようなフィルターを通すことで、Googleマップの口コミは良いレビューだけになり、検索で上位に表示されるというわけです。

こういうシステムが思いのほか普及しているようなので、Googleマップの口コミも、もはや当てにならないのでは、と業界ではもっぱらの噂です。

また、反映されている点数を分析する限り、たとえば「食べログ」は点数への反映について影響力をレビュアーごとによって変えているようですが、Googleマップは単純平均の計算方式に近いようです。したがって誰が投稿しても反映されるので、その分、このような姑息な手法が出回っていると筆者は考えています。

では、このような状況下では、どのように行きたいスポットを調べればいいのでしょうか。

スポットを探すなら複数のメディアを活用

筆者はと言うとInstagramで面白そうな店を見つけますが、行きたいな思った店があったら、GoogleMapで検索して、保存機能を使ってメモしておきます。さらに、「食べログ」ではどのように評価されているか、イートインはできるか、駐車場があるかをチェックします。

複数のSNSを見ることで、その店の状況がかなりわかります。

また、出張時はその出張場所を入力したり、現地でGoogleマップで場所を入力したりして検索を行い、地図上に保存しておいたりしています。時には位置関係を見て、食べログを再度広げて行く店を決めることもあります。

消費者も同様に、GoogleマップやInstagram、TikTokなどのメディアを利用動機によって使い分け、見つけた情報を複数のメディアを使ってさらに情報を調べて確認していると思うのです。

新しい店や施設に行くときに失敗したくないから、ネット検索するのでしょうから、店や施設側も失敗しないように、SNSの見た目を良くしていくという課題は当面変わらないように思います。ただ、その場合は、形だけ整えるのではなく、本当に喜んでいただいた体験の投稿を重ねて整えることが大切だと思います。

