農林水産省が１９日に発表した一番茶の静岡県の生産量が、鹿児島県を下回った。

首位陥落は１９９１年の調査開始以来初めて。静岡県内の茶業関係者からは長期的視野の戦略を求める声が聞かれた。

一番茶は年内で初めて収穫される茶葉で、最も品質が良いとされ、高価で取引されている。

農水省の作物統計調査によると、一番茶に仕上げる前の荒茶で静岡県の生産量は前年より１９％少ない８１２０トン、鹿児島県は前年と横ばいの８４４０トンだった。静岡県内では、新芽が出る４月上旬から５月上旬に気温が低い日が続き、成長が抑制された。

昨年１年間全体の荒茶生産量でも静岡県は鹿児島県を下回り、初めて全国１位の座を明け渡していた。

静岡県茶商工業協同組合の長瀬隆理事長（６９）は「一等地に荒れた茶園が目に付くようになり、こうなるのは何年も前からわかっていた」と冷静だ。

静岡県お茶振興課の佐田康稔課長は「鹿児島県が得意な抹茶のように、海外で有機栽培の茶の需要が高まっており転換期にあるのは間違いない。変化する需要に合わせて供給不足にならないようにしたい」と話す。

掛川市の五明茶業組合代表理事の佐藤勝彦さん（６９）は「鹿児島は有機茶に約２０年前から取り組み先見性があった」と評価する。県勢は煎茶で売り出していたこともあり、海外で求められる抹茶に必要な有機栽培への転換も十分に進まなかった。「鹿児島県をあまり意識せず、長期戦略に本腰を入れて取り組むべきだ」と力を込める。

富士市で生産・加工・販売を手がける男性（４３）は「予想外の抹茶ブームに多くの農家は乗りきれていない」とこぼす。生産機械は高額で、電気代や重油代も高騰している。生産者も高齢化しており、新たな設備投資は難しいのが現実だ。男性は「抜き返すより、これを機に高品質のものを作ろうという努力が大事」と指摘する。