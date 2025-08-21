Ê¡»³²í¼£¼ç±é¡¢±Ç²è¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º3ºî¡¡¥Õ¥¸¡ØÅÚ¥×¥ì¡Ù¤Ç°ìµóÊüÁ÷
Ê¡»³²í¼£¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡Ø¥¬¥ê¥ì¥ª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î±Ç²è¡ØÍÆµ¿¼Ô£ø¤Î¸¥¿È¡Ù¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¡Ø¿¿²Æ¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Ù(Ëè½µÅÚÍË21:00¡Á)¤Ç°ìµóÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØÍÆµ¿¼Ô£ø¤Î¸¥¿È¡Ù
Âè1ÃÆ¤Ï2008Ç¯¸ø³«¤Î¡ØÍÆµ¿¼Ô£ø¤Î¸¥¿È¡Ù(9·î13ÆüÊüÁ÷)¤Ï¡¢Ê¡»³±é¤¸¤ëÅ·ºÍÊªÍý³Ø¼Ô¡¦ÅòÀî³ØvsÄé¿¿°ì±é¤¸¤ëÅ·ºÍ¿ô³Ø¼Ô¡¦ÀÐ¿ÀÅ¯ºÈ¡£ÅòÀî¤ÎÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖËÜÊª¤ÎÅ·ºÍ¡×¤Ë¤è¤ëÏÀÍýÅª»×¹Í¡£¡Ö¸¥¿È¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ë±£¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î¿¿Áê¡£¿Í¤Ï¿Í¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç°¦¤»¤ë¤Î¤«¡£
Âè2ÃÆ¤Ï2022Ç¯¸ø³«¤Î¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù(9·î20ÆüÊüÁ÷)¡£´°Á´ÌÛÈë¤ò¤Ä¤é¤Ì¤¡¢Ìµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡¦Ï¡¾Â¤¬Èï³²½÷»Ò³ØÀ¸¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ä®¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£Ä®Á´ÂÎ¤òÊ¤¤¦Áþ°¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢·Þ¤¨¤¿²Æº×¤ê¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÅöÆü¡¢Ï¡¾Â¤¬»¦¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÄÀÌÛ¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¿¼Â¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤»¤ë¤«¡£
Âè3ÃÆ¤Ï2013Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¿¿²Æ¤ÎÊýÄø¼°¡Ù(10·î4ÆüÊüÁ÷)¡£Èþ¤·¤³¤¤Î³¹¤Ç¡¢¿¿²Æ¤ÎÌë¤Ëµ¯¤¤¿ÉÔ²Ä²ò¤Ê»ö·ï¡½¤½¤ì¤Ï¡¢»ö¸Î¤«¡¢»¦¿Í¤«¡£Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦°ø±ï¡£½Å¤Í¤é¤ì¤¿±³¤Èºá¡£¤½¤·¤Æ¿¼¤Þ¤ê¤æ¤¯¡ÖÆæ¡×¡£¥¬¥ê¥ì¥ª¡¦ÅòÀî¤Ï¡¢¤½¤Î°¥¤·¤ÊýÄø¼°¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù
¡Ø¿¿²Æ¤ÎÊýÄø¼°¡Ù
(C)2008 ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡¢S¡¦D¡¦P
(C)2022¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡¢Ê¸éº½Õ½©¡¢FNS27¼Ò
(C)2013 ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó ¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡¡Ê¸éº½Õ½© £Æ£Î£Ó27¼Ò
