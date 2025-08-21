本日の予定【経済指標】
【NZ】
貿易収支（7月）07:45
予想 N/A 前回 1.42億NZドル（貿易収支)
【英国】
公共部門ネット負債（7月）15:00
予想 18.0億ポンド 前回 207.0億ポンド（公共部門ネット負債)
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:30
予想 48.2 前回 48.0（製造業PMI（購買担当者指数）)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:30
予想 51.9 前回 51.8（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（8月）16:30
予想 48.8 前回 49.1（製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（8月）16:30
予想 50.5 前回 50.6（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:00
予想 49.4 前回 49.8（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:00
予想 50.7 前回 51.0（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（8月）23:00
予想 -14.8 前回 -14.7（ユーロ圏消費者信頼感)
【香港】
消費者物価指数（CPI）（7月）17:30
予想 N/A 前回 1.4%（前年比)
【カナダ】
鉱工業製品価格（7月）21:30
予想 N/A 前回 0.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 2.7%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
新規失業保険申請件数（08/10 - 08/16）21:30
予想 23.2万件 前回 22.4万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）
予想 195.9万件 前回 195.3万件（継続受給者数)
フィラデルフィア連銀景況指数（8月）21:30
予想 8.2 前回 15.9（フィラデルフィア連銀景況指数)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）22:45
予想 49.7 前回 49.8（製造業PMI・速報値)
予想 54.3 前回 55.7（非製造業PMI・速報値)
予想 54.0 前回 55.1（コンポジットPMI・速報値)
景気先行指数（7月）23:00
予想 -0.1% 前回 -0.3%（前月比)
中古住宅販売件数（7月）23:00
予想 391.0万件 前回 393.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -0.5% 前回 -2.7%（中古住宅販売件数・前月比)
※予定は変更することがあります
