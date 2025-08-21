【NZ】

貿易収支（7月）07:45

予想 N/A 前回 1.42億NZドル（貿易収支)



【英国】

公共部門ネット負債（7月）15:00

予想 18.0億ポンド 前回 207.0億ポンド（公共部門ネット負債)



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:30

予想 48.2 前回 48.0（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:30

予想 51.9 前回 51.8（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（8月）16:30

予想 48.8 前回 49.1（製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（8月）16:30

予想 50.5 前回 50.6（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:00

予想 49.4 前回 49.8（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）17:00

予想 50.7 前回 51.0（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（8月）23:00

予想 -14.8 前回 -14.7（ユーロ圏消費者信頼感)



【香港】

消費者物価指数（CPI）（7月）17:30

予想 N/A 前回 1.4%（前年比)



【カナダ】

鉱工業製品価格（7月）21:30

予想 N/A 前回 0.4%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 2.7%（原材料価格指数・前月比)



【米国】

新規失業保険申請件数（08/10 - 08/16）21:30

予想 23.2万件 前回 22.4万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）

予想 195.9万件 前回 195.3万件（継続受給者数)



フィラデルフィア連銀景況指数（8月）21:30

予想 8.2 前回 15.9（フィラデルフィア連銀景況指数)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（8月）22:45

予想 49.7 前回 49.8（製造業PMI・速報値)

予想 54.3 前回 55.7（非製造業PMI・速報値)

予想 54.0 前回 55.1（コンポジットPMI・速報値)



景気先行指数（7月）23:00

予想 -0.1% 前回 -0.3%（前月比)



中古住宅販売件数（7月）23:00

予想 391.0万件 前回 393.0万件（中古住宅販売件数)

予想 -0.5% 前回 -2.7%（中古住宅販売件数・前月比)



※予定は変更することがあります

外部サイト