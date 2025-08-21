にしおかすみこ、認知症の母とダウン症の姉のガラケー問題「助けて！」の意味

長く使っていたものがもうすぐ使えなくなるとなると、誰でもちょっと動揺する。2000年になるときには、銀行のカードが使えなくなるんじゃないかという噂だけで記帳する人が銀行に行列をしたものだった。

認知症の母、ダウン症の姉、酔っ払いの父と暮らすにしおかすみこさんの家も、もれなくそうだし、むしろ騒ぎは大きくなりがちだ。

にしおかすみこさん連載「ポンコツ一家」48回は、2024年7月の話。「温暖化ではなく沸騰化だ」と国連の事務総長が表現したほどの猛暑の中、にしおか家の猛暑対策から話は始まった。

飲み物がすぐにぬるくならないように、姉のためにボトルカバーを手作りしたお母さん。手作り感満載カバーが満足できない母の様子を見て、新品を購入したにしおかさんは、そのあと別の買い物をする日が近づいてくるとはまだ知らなかった……。

母手作りのボトルカバー

私はローテーブルの端にひっそりと横たえた母手作りのボトルカバーを手に、「これ、貰っていい？」と聞いた。

ふたりが同時に「えー！？」……そんなに声を上げること？

母が「何でー？あんたが使うの？こんなぼろっちいもん？ママ、恥ずかしいよ。後世に残したくないよ。捨てて、捨てて」。

姉が「ははーん。なるほどぉ〜。そおいうことか〜。すみちゃんの きもち ぜんぶわかっちゃったの。……いってもいい？」と物知り顔だ。

「どうぞ」と返したら、

私の耳元に寄ってきて、自分の唇を両手で隠しながら、「コショコショコショコショ」。そして体勢を戻し、「ね！そういうことでしょ！いいよ。あげる。たいせつにしてね」。

……どういうことでしょう。初めて、コショコショ話で、本当にコショコショという単語だけのバージョンを聞いた。生温い息の余韻だけが残り、中身のなさに、我が耳がキツネにつままれる。

でも実際、理由など、特にない。何となく私の部屋に仕舞っておこうかなくらいのことだ。きっと、いつかどこかで捨てるけど。いいじゃない。

ガラケーが使えなくなる

また別のとある日の午前中。

母が「ねえ、ガラケーが使えなくなるって本当？テレビが言ってる。ママとお姉ちゃん、電話もメールもできなくなるのかね？いつも肌身離さず持ってるのに、これ、ガラクタになるのかね？でも今更、新しいのにしたって使いこなせないよ。ひどい世の中だねえ。年寄りや障がい者を置いてけぼりにして。ママはなくてもなんとかなるよ。でもこの先、お姉ちゃんが外で迷子になったとしてさ、携帯がなかったら『助けて』って連絡してこれないってことだろう？」

うん。まあ、それに関して先々なんともならなそうなのは、どちらかというと母だ。

Webで検索すると、2026年3月末にNTTドコモの3Gサービスが終了予定だ。まさに母と姉のガラケーがそれだ。ゲッ。

終わりだということを伝えると、母が「はぁ〜。仕方ない。もういいさ。ふたりで死ぬまで外に出ない。うちの中で、じっとして一生を終えるよ。もともとそんなにどこに行くわけでもないし。作業所もやめるよ」。

出たよ、ネガティブキャンペーン。うるさいなあ。

「買ってくるよ」

私は「買ってくるよ。多分、ふたりが操作できるような、今使っているのと同じタイプのがあるよ」と言ったら、

「ええ？！いいのかい？高いよ。あんたお金大丈夫？悪いねえ。……お姉ちゃん、お姉ちゃん！すみちゃんが、なけなしの金で新しい携帯買って来てくれるって！どんなのがいいの？好きなの伝えなさい！」と階段の下から、2階にいる姉に声を張る。

私は「いや、今回のはふたりのそれぞれの年金から出すよ。だから、自分たちのお金で自分たちの好きなものを買うんだよ。お店、一緒に行ってみる？」と言ったら、

母が、はたと振り返り、キョトンとする。「あん？あんたの言ってることがママよくわからないけど。ママたちが店に行かなきゃいけないなら、めんどくさい。それなら携帯なんか死んでもいらない。それと、年金？それは誰のお金だろうと、結局、家族のお金だろう？最終的に食べるもんなくなって、みんなのケツ拭こうとするのあんただろう？じゃあ、やっぱり悪いねえ」。

え？！今日の、この瞬間の母は、めちゃくちゃわかっているではないか！お金の使い方をそんなふうに思ってくれているの？認知症ってなんなのだろう。

そこへノッソリ、ノッソリだが、姉なりの一目散で階段を下りてくる音がする。

ちょこんと姿を現し、「ぴんくでぇ〜 とびっきりなの〜」と少し甘えた声を出す。

了解。

そして母が「いつでもいいよ。悪いね」を繰り返し、ふたりでひっきりなしにソワソワ、ウロウロし出す。……つい先日、水筒を買ったときも、こんなパターンあったな。

私はドコモショップに予約を入れたり、ふたりに委任状を書かせたりしながら、少し日にちを要して店に行き、ガラホなるものを手に入れた。ガラケーとスマホの中間で、母も姉もネットは使用しないので、その他は今までのと、見た目も操作もほぼ同じだ。

練習がしたい？

ふたりとも、それはそれは喜んだ。

母が「ああ良かった！お姉ちゃん、一生大事にしようね。ママもさ、最近忘れっぽくなったから、どこやったかわからなくならないように、これ見てよ。ウフフ。若い子が腰にチェーンかなんかじゃらじゃらつけて、鍵やら財布やらをぶら下げてるでしょ。それマネしてみた。どうよ」。

見ると。ピカピカの白い携帯と、母が履いている長パンツのベルト通しの部分とを、ある程度の長さを持たせたゴム紐で器用に繋いでいる。

私は「ダサいなあ」と笑ったが、本人はホクホク顔だ。

更に母が「あとさ、お姉ちゃんがね、新しい携帯で緊急のときの『助けて〜』の練習がしたいんだって。つきあってやってよ」。

姉がピンクの携帯を両手で包むようにして持ちながら、目をキラキラさせている。

そして「すみちゃん 2かいでまってて。 おねえちゃんがでんわするから」。

……面倒くさいなあ。でも、まあ、このまま自室にフェードアウトしようという気持ちもあり、2階に上がる。座る暇もなく、すぐ私の携帯が鳴る。とる。「もしもし、どうしました？」と言ったら、

姉が「……ダレカ……タ！タ！！タスケテーーー！！！」

鬼気迫る大根役者。もう携帯より、1階から響いてくる地声のほうが気になる。死体発見レベルの音量だ。姉がそんなに声を張るのもいつぶりか。

母からメールがくる。タイトル『打つ練習させて』。おまえもか。私がタスケテだ。

本文『ありがとう』。

あら、どういたしまして。

