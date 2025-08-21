◎全国の天気

北日本の雨は次第にやんで、午後は晴れてきそうです。記録的な大雨となった東北北部では、雨がやんだ後も、しばらくは土砂災害に厳重に警戒してください。関東から中国、四国にかけては、晴れますが、午後は急な雷雨にご注意ください。関東は平野部でも一時的にどしゃ降りの雨が降りそうです。九州は熱帯低気圧の影響で、局地的に非常に激しい雨が降る見込みです。

◎予想最高気温

札幌は28℃で前日より5℃低いでしょう。その他は大体前日と同じくらいで、東京は36℃と4日連続の猛暑日となりそうです。名古屋は38℃で体温超えの暑さとなるでしょう。仙台と大阪は36℃、福岡は35℃の予想です。

◎週間予報

・大阪〜那覇

九州南部は22日(金)も大雨になる所があるでしょう。その他の西日本と沖縄は、この先もしばらく晴れて厳しい残暑が続きそうです。大阪はほとんど毎日猛暑日で、23日(土)は37℃まで上がる予想です。

・札幌〜名古屋

北日本は今度の土日も低気圧や前線の影響で、大雨となるおそれがあります。その後、来週半ばも雨が降るでしょう。関東と東海はこの先も晴れる日が多く、名古屋は38℃の日もある見込みです。