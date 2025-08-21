産後、義理の親が手伝ってくれることになったけど、それが「かえって嫁を困らせることになる」なんてこともあるようです……。今回はそんな嫁を困らせる義母が、医師に追い出されたエピソードを紹介します。

医師の質問に、母親にかわって答えてしまう義母に…

「出産後、義母がウチに度々来てくれるのですが……正直かなり困っています。子供のお世話はやるものの家事は一切やらず、私がご飯を作ってあげても文句ばかり。

またこの前は産婦人科で1か月健診があったのですが、なぜか義母がついてきました。義母は私のかわりに医師に答えたりしていてすごくイラっとしていたのですが、それを見た医師が『お義母さんは席を外してもらえますか？』と言ってくれて、義母をその場から追い出してくれました。心からホッとしましたね」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2023年7月）

▽ 医師も、この女性のやつれ切った様子と義母のしゃしゃり出る態度に、「何かおかしい」と察したのかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。