½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉô¶µ¼ø¤Î¾®ÎÓ¹°¹¬»á¤Ï¡¢¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤¬Îô°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ³²Êª¼Á¤¬Ä²¤«¤é·ì±ÕÃæ¤ØµÛ¼ý¤µ¤ì¡¢·ìÎ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¿È¤Ë¤Ð¤é¤Þ¤«¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²þÁ±¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£Ä²¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓ»á¤¬¡¢ÂÐ¡¦³èÀ»ÀÁÇ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ó¤Ê¤¤Ä²³è¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä²¤¬¥µ¥Ó¤òÀ¸¤àÂç¤â¤È¤À¤Ã¤¿¡ª
¡ÖÄ²¡×¤È¡Ö³èÀ»ÀÁÇ¡×¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¥ï¡¼¥É¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤à¤·¤í¡¢Î¾¼Ô¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤³¤½¤¬·ò¹¯¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤«¤ËÄ²¤Ø¤Î³èÀ»ÀÁÇ¤Î±Æ¶Á¤òÍÞ¤¨¤ë¤«¤¬¡¢ÂÎ¤Î¥µ¥Ó¤òËÉ¤®¡¢Ï·²½¤äÉÂµ¤¤òËÉ¤°·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤ÎÄ²¤Î¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤Ï¡¢¿©Êª¤«¤é±ÉÍÜ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä²´É¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆâÍÆÊªÃæ¤Î±ÉÍÜ¤Ï¡¢Ä²ÊÉ¤«¤é·ì±ÕÃæ¤ØµÛ¼ý¤µ¤ì¡¢·ìÎ®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁ´¿È¤ò²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ì±Õ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±ÉÍÜ¤¬Á´¿È¤ÎºÙË¦¤Ø¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢ÂÎ¤ÎºàÎÁ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤·¡¢Ä²¤ÎÃæ¤¬³èÀ»ÀÁÇ¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅöÁ³¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤Ê¤É¤ÎÍ³²Êª¼Á¤â±ÉÍÜ¤È°ì½ï¤Ë·ì±ÕÃæ¤ËµÛ¼ý¤µ¤ì¤ÆÁ´¿È¤ò²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÂÎÃæ¤ÎºÙË¦¤ËàÆÇá¤¬²ó¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥Ó¤Ä¤¤Ë¤è¤ëÏ·²½¤äÉÂµ¤¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦²ÃÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÁÛÁü¾å¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢Ä²¤ÎÃæ¤Ï³èÀ»ÀÁÇ¤Î°ìÂçÈ¯À¸¸»¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ë½°ûË½¿©¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¡¢ÊØÈë¤ä²¼Î¡¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬°²½¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤ë¤È¡¢Í³²¶Ý¤¬Áý¿£¤·¤ÆÍ³²¤ÊÊª¼Á¡Ê¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¡¢Î²²½¿åÁÇ¡¢¥¤¥ó¥É¡¼¥ë¡¢¥¹¥«¥È¡¼¥ë¤Ê¤É¡Ë¤òÂçÎÌ¤Ë¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³èÀ»ÀÁÇ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Í³²Êª¼Á¤òÌµÆÇ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¤¾¤í¤¾¤í¤ÈÄ²Æâ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ä²Æâ´Ä¶¤¬°¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¤³¤³¤«¤é¡£Ä²Æâ´Ä¶¤¬°¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¤É¤ó¤É¤ó³èÀ»ÀÁÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢²á¾êÈ¯À¸¤·¤¿³èÀ»ÀÁÇ¤¬Ä²¤ÎºÙË¦¤äÄ²ÆâºÙ¶Ý¤ò¤µ¤«¤ó¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ä²Æâ´Ä¶¤¬°²½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÀ»ÀÁÇ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤¬Îô°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ³²Êª¼Á¤¬Ä²¤«¤é·ì±ÕÃæ¤ØµÛ¼ý¤µ¤ì¡¢·ìÎ®¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¿È¤Ë¤Ð¤é¤Þ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Í³²Êª¼Á¤Ï¡¢ÆÏ¤¤¤¿Àè¤ÎÂ¡´ï¤äºÙË¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿·¤¿¤ËÂçÎÌ¤Î³èÀ»ÀÁÇ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤³¤¦¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Á´¿È¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç³èÀ»ÀÁÇ¤¬°¤µ¤òÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶¼¤«¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä²¤ÎÃæ¤ò¡Ö³èÀ»ÀÁÇ¤À¤é¤±¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤ºÄ²¤«¤éÁ´¿È¤ØàÆÇá¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉáÃÊ¤«¤é¤ª¤Ê¤«¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤êÊØÈëµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÄ²¤¬àÂÎ¤ò¥µ¥Ó¤Ä¤«¤»¤ëÂç¤â¤Èá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÄ²³è¡×¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÄ²Æâ´Ä¶¤ò²óÉü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¸ú²Ì¤ÏÇö¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ò¸º¤é¤·¤ÆÄ²Æâ´Ä¶¤ò²þÁ±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ä²³è¤ò¹Ô¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡Ö¥µ¥Ó¤Ê¤¤Ä²³è¡×¤Ç¤¹¡£
¿åÁÇ¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ó¤Ê¤¤Ä²³è¡×
¶¸Ë½¤ÇÌñ²ð¼Ô¤Î³èÀ»ÀÁÇ¤Ë¤â¡¢¡Ö¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÂ¸ºß¡×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¹³»À²½¹ÚÁÇ¤ÎSOD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀè¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏSOD°Ê³°¤Ë¤âÌñ²ð¼Ô¤¿¤Á¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö¿åÁÇ¡×¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿åÁÇ¤Ï¤³¤ÎÃÏµå¾å¤Ç¤â¤Ã¤È¤â·Ú¤¤¡¢ÌµÌ£Ìµ½¤Îµ¤ÂÎ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿åÁÇ¤Ï³èÀ»ÀÁÇ¤òÃæÏÂ¤·¤ÆÌµÆÇ²½¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤ÎÃæ¤Ç¤â¶¸Ë½¤Ê¥Ò¥É¥í¥¥·¥é¥¸¥«¥ë¤Ç¤µ¤¨¤¿¤Á¤É¤³¤í¤Ë¾Ãµî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¹³»À²½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤ËÉÂµ¤¤äÏ·²½¤ÎÍ½ËÉ¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼À´µ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¿åÁÇ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»î¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ó¤Ê¤¤Ä²³è¡×¤Ï¡¢¿åÁÇ¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ³èÀ»ÀÁÇ¤¬¤Î¤µ¤Ð¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦ºîÀï¡£¤ª¤Ê¤«¤ÎÃæ¤Ë¿åÁÇ¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢Ä²Æâ¤Î³èÀ»ÀÁÇ¤ò¸º¤é¤·¤ÆÄ²Æâ´Ä¶¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÁáÆ»¤À¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ä²Æâ¤Î¿åÁÇ¤Ï¡¢¡Ö²¿¤«¤ò°û¤ó¤À¤ê¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÁý¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÃ±½ã¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨²¿¤«¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¿åÁÇ¤¬Áý¤¨¤¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ì»þÅª¤Ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°ÕÌ£¤Ê¤·¡£Ï·²½¤äÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¤¿¤·¤«¤Ê·ò¹¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢Ä²Æâ¤Î³èÀ»ÀÁÇÈ¯À¸¤òº¬ËÜÅª¤«¤Ä±ÊÂ³Åª¤Ë¸º¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¿åÁÇ¤¬Áý¤¨¤ë´Ä¶¡×¤òÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤ºÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÄ²ÆâºÙ¶Ý¡×¤Ç¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢Ä²Æâ¤Î¿åÁÇ¤ò»ºÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°ìÉô¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Ï¡Ö¿åÁÇ»ºÀ¸¶Ý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿åÁÇ»ºÀ¸¶Ý¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¡×¡ÖÄ²Æâ¤Ë¿åÁÇ¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦À¸³è½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤ó¤À¤¦¤¨¤ÇÄ¹´üÅª¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Ä²Æâ¤Î´Ä¶¤òà³èÀ»ÀÁÇÍ¥°Ìá¤Î¾õ¶·¤«¤éà¿åÁÇÍ¥°Ìá¤Î¾õ¶·¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥µ¥Ó¤Ê¤¤Ä²³è¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ²³è¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Î¤¬¡¢Ï·²½¤äÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤òËÉ¤°¤â¤Ã¤È¤â³Î¼Â¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¼êÃÊ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â½¬´·¤Å¤±¤Æ¡¢Ä²¤ÎÃæ¤«¤éÂÎ¤Î¥µ¥Ó¤Ä¤¤òÁË»ß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã»º¿»éËÃ»À¤ÏÄ²ÆâºÙ¶Ý¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó
Ä²ÆâºÙ¶Ý¤È¤¤¤¦àÂ¡´ïá¤ò·òÁ´¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤Â¸ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡ÖÃ»º¿»éËÃ»À¡×¤Ç¤¹¡£
Ä²¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢Ã»º¿»éËÃ»À¤Ï¤¤¤ÞºÇÃíÌÜ¤ÎÊª¼Á¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¤ÎÆñ¾Ã²½À¤Î¿©¤ÙÊª¤òÀÝ¼è¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤ì¤é¤òÄ²ÆâºÙ¶Ý¤¬Ê¬²ò¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÍµ¡»À¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã»º¿»éËÃ»À¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿Ý»À¡×¡Ö¥×¥í¥Ô¥ª¥ó»À¡×¡ÖÍï»À¡×¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£¿Ý»À¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¤¥³¡¼¥ë¡Ö¤ª¿Ý¡×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¿Ý¤ÎÃç´Ö¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÃ»º¿»éËÃ»À¤ÏÄ²Æâ¤Ç¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤³¤ì¤¬¥¹¥´¥¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ã»º¿»éËÃ»À¤Ï¡ÖÄ²¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÄ²ÆâºÙ¶Ý¤òÁý¤ä¤¹¡×¡ÖÄ²¤ÎêÀÆ°¡Ê¤¼¤ó¤É¤¦¡Ë±¿Æ°¤ò¹â¤á¤ë¡×¡ÖÄ²Æâ¥Õ¥í¡¼¥é¤ÎÆ¯¤¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÄ²Á´ÂÎ¤ò³èµ¤¤Å¤±¤ë¤Û¤«¡¢Ä²ÊÉÇ´Ëì¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ëÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ã»º¿»éËÃ»À¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥¡¼¥¬¥Ã¥È¾É¸õ·²¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ä²ÆâºÙ¶Ý¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥óÅªÂ¸ºß¡×
¤Þ¤¿¡¢Ã»º¿»éËÃ»À¤ÎÆ¯¤¤ÏÄ²Æâ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä²Ç´Ëì¤«¤éµÛ¼ý¤µ¤ì¤¿Ã»º¿»éËÃ»À¤Ï¡¢·ì±Õ¤È¤È¤â¤ËÁ´¿È¤ò½ä¤ê¡¢ÂÎ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë±ê¾É¤òÍÞÀ©¤·¤¿¤ê¡¢ÂÎÆâ¤Î»éËÃºÙË¦¤ËºîÍÑ¤·¤Æ»éËÃÇ³¾Æ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ò¹¯¤òÆâÂ¦¤«¤é»Ù¤¨¤ëÇ¤Ì³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÃ»º¿»éËÃ»À¤Ï¡ÖÄ²ÆâºÙ¶Ý¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥óÅªÂ¸ºß¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤éÀè¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÃ»º¿»éËÃ»À¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë²áÄø¤Ç¡Ö¿åÁÇ¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿åÁÇ¤Ë³èÀ»ÀÁÇ¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¹³»À²½¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÀè½Ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤¬Ã»º¿»éËÃ»À¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Æ°Åª¤Ë¿åÁÇ¤âÂ¿¤¯È¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¿åÁÇ¤¬³èÀ»ÀÁÇ¤Î³²¤ò½üµî¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢³èÀ»ÀÁÇ¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë¥¹¥¤µ¤¨Í¿¤¨¤º¡¢Ä²¤Ï³èÈ¯¤ËÆ°¤¡¢Ä²ÊÉ¤Î¥Ð¥ê¥¢¤â¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¤¿¤ì¡¢Æü¡¹¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç·ò¹¯¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Ã¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÄ²Æâ¤ÇÃ»º¿»éËÃ»À¤È¿åÁÇ¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï³èÀ»ÀÁÇ¤Î¹¶·â¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥Ó¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¡×¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ü¤ª¿Ý¡×¤ÇÃ»º¿»éËÃ»À¤ò¥¢¥Ã¥×
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÄ²Æâ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÃ»º¿»éËÃ»À¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿åÁÇ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤ÏÆü¡¹¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÄ²ÆâºÙ¶Ý¤òÁý¤ä¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ²Æâ´Ä¶¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Ã»º¿»éËÃ»À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌîºÚ¡¢¤¤Î¤³¡¢³¤Áô¡¢Ç¼Æ¦¤Ê¤É¤òËèÆüÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÄ²Æâ¤ËÄ¹¤¯¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Í¾Ê¬¤ÊÅü¤ä»éËÃ¤òµÛÃå¤·¤Ê¤¬¤éÈ¯¹Ú¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈ¯¹Ú¤·¤¿Á¡°Ý¤¬ÍÍÑ¶Ý¤Î¥¨¥µ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤«¤ó¤ËÃ»º¿»éËÃ»À¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ã»º¿»éËÃ»À¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ëÀ¸»º²áÄø¤Ç¿åÁÇ¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ª¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤È¡Ö¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÈÃ»º¿»éËÃ»À¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿åÍÏÀ¤Ë¥¦¥§¥¤¥È¤òÃÖ¤¤¤ÆÀÝ¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¥ª¥¯¥é¡¢¥ä¥Þ¥¤¥â¤Ê¤É¤ÎÌîºÚÎà¤Î¤Û¤«¡¢¤¤Î¤³Îà¡¢³¤ÁôÎà¡¢¤½¤ì¤Ë¡¢Æ¦Îà¡¢Ç¼Æ¦¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿©¤ÙÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Ý¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª¿Ý¡Ê¿Ý»À¡Ë¤ÏÃ»º¿»éËÃ»À¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¸ý¤«¤éÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÄ²Æâ¤ÎÃ»º¿»éËÃ»À¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Ý¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¿Ý¶Ì¤Í¤®¡¢¤â¤º¤¯¿Ý¡¢¤ï¤«¤á¿Ý¡¢¤Ê¤á¤³¿Ý¡¢¥Ô¥¯¥ë¥¹¤ä¥Þ¥ê¥Í¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¤ª¿Ý¤È¤È¤â¤Ë¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ç¼Æ¦¤Ë¤â¤¸¤Ä¤Ï¿Ý¤ò¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾®ÎÓ ¹°¹¬ ¡§ ½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉô¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥É¥¯¥¿¡¼¡Ë