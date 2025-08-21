「これはダミエの偽物だ」ルイ・ヴィトンが、京都の小さな老舗に仕掛けた”市松戦争”…その「意外すぎた結末」

有名ブランドは、その有名さゆえに、模倣や便乗の標的とされやすい。ブランド物のニセモノが税関で押収されたり、模倣品の販売業者が逮捕されたりといったニュースを見聞きしたことのある方は多いだろう。そうした摘発の拠り所となる主な権利が「商標権」だ。

しかし、ひと口に「模倣」「便乗」といってもその程度には差がある。精巧なコピー品と、「似てはいるが明らかに別物と分かるだろう」というべき後発品やパロディとでは、法的評価は異なる。また、ブランド側の主張が、一般的なデザイン要素や一般名称の過度な独占につながるものだった場合、これも認められにくい。

有名ブランドは、ブランド保護の意識が高過ぎて、しばしば、正当な権利行使の範囲を超えた「過剰権利主張」をすることがある。それが「言いがかり」というべきムチャなレベルに達していることも少なくない。これらを筆者は「エセ商標権」と呼んでいる。

その実態を、『エセ商標権事件簿』（合同会社パブリブ）より一部抜粋して紹介しよう。

数珠袋がルイ・ヴィトンの商標権を侵害？

ルイ・ヴィトンといえば、世界的にその地位を確立しているフランスのラグジュアリーブランドだ。日本にも愛好者の多いが、同社は日本人全体を敵に回しかねない失礼な言いがかりを、日本の中小企業にぶつけたことがある。

2020年、ルイ・ヴィトンは、東京・浅草にある仏壇・仏具を取り扱う滝田商店に対し、自社の商標権を侵害している旨の警告文を送りつけた。しかしルイ・ヴィトンと仏壇とは、あまりにもミスマッチな取り合わせである。いったい、何が商標権侵害だというのだろうか。

同社が問題視したのは、滝田商店で販売されていた「市松模様をあしらった数珠袋（念珠入れ）」であった。ルイ・ヴィトン曰く、これが同社のブランドラインのひとつである「ダミエ柄」の商標権侵害だというのだ。

ルイ・ヴィトンのダミエ柄のポーチ（図1）と、滝田商店が取り扱っている数珠袋（図2）のデザインを比較すると、確かに似ているとはいえる。

だがこれは、似て当たり前である。なぜならば、どちらも地模様のデザインがチェッカー柄、日本でいうところの市松模様である点が共通しているだけだからだ。

市松模様は何百年も前から存在するのに…

市松模様のような古来ある伝統的でありふれた地模様は、何人も商標権によって独占することはできない。

歴史上、多くの事業者がありふれた公有のデザインとして使用しているので、その模様自体によって特定の事業者のブランドであると認識されることがないからだ。そのような模様は特定事業者による独占を不適とするのが、商標法の法理である。もちろん著作権も発生しない。

ルイ・ヴィトンがダミエ柄を採用したのは1888年のことで、今日までにかなりの歴史があることは確かだが、市松模様の歴史はこんなものではない。

日本においては、その100年以上前の18世紀中期に、当時活躍した歌舞伎俳優の佐野川市松がこの模様の袴を用いたことから「市松模様」の名で広まったとされる。また、スコットランドでは16世紀にはチェッカー柄が普及したといわれており、南インドでは13世紀以前に労働者がチェッカー柄の衣服を腰に巻きつけていたといわれている。

そもそも、「ダミエ」（Damier）というネーミング自体、フランス語で「チェッカー柄（市松模様）」という意味であり、ルイ・ヴィトンがチェッカー柄や市松模様をデザインの源泉としていることは明らかなのである。

なお、ルイ・ヴィトンがダミエやモノグラムを考案した19世紀末頃には、フランスではジャポニズムと呼ばれる日本文化のブームがあり、ヴィトンのデザイナーもその影響を受けていた可能性が指摘されている。いったいどういう了見で、原典に対して権利侵害を主張できるというのだろうか。

鬼滅の刃やF1も、商標権侵害になりかねない？

ダミエ柄が商標登録されているのは確かである（図3）。しかし、市松模様としか把握されない他人の模様に対しては、それがいくら表面的に似ていたとしても、商標権の効力は及ばない。

商標権侵害とは、端的にいえば、他人の商標に類似する商標を、商品を選択する際の目印たるブランド表示として無断で使用することによって、両商品の出所が一緒なのではないかといった混同を招くおそれを生じさせることをいう。

表面的に似た模様でも、それがブランド表示ではなく単に模様として認識されるに過ぎなければ、商標権侵害は成立しないのだ。

そして、人が市松模様を目にすれば、単に市松模様だと理解するのが普通であり、ルイ・ヴィトンのダミエラインの商品だと勘違いするヤツはいない。F1のチェッカーフラッグや、『鬼滅の刃』の巾着袋からルイ・ヴィトンを想起する人は皆無だろう。

警告に臆して商品の取り扱いが中止に…

これを前提にすれば、ダミエ柄の商標権は、市松模様の柄それ自体に及ぶのではなく、色の薄い部分の正方形部と、色の濃い部分の正方形部にそれぞれ別に表れている細かな模様も含んだ全体形状も似せたような、いわゆる偽ブランド品に対してしか及ばないといっても過言ではない。権利範囲がかなり限られた商標権と見るべきなのである。

市松模様であることだけが共通している数珠袋の柄は、どう見てもただの市松模様であり、まったくもって「ダミエ」の偽物ではない。この商品の柄をいくら眺めてみても、「市松模様だな」という感想しか出てこない。そうであれば、商標権侵害にはならない。

だいたい、葬式にルイ・ヴィトンのポーチなんか持って行きますかねぇ。祭壇の前でこれみよがしにルイ・ヴィトンのポーチから数珠を取り出したら、なんだか顰蹙を買いそうである。そんな場違いなラグジュアリーブランドに似せた数珠袋を作ろうという発想すら、にわかには考えにくい。

この観点からしても、数珠袋がわざわざルイ・ヴィトンに便乗する動機も認めがたく、両者を関連付けるのは不自然だ。彼らのクレームは言いがかりに過ぎない。

しかし、警告を受けた滝田商店は、その日のうちに自社の通販サイトでの数珠袋の販売を停止してしまった。いきなりフランスの巨大ブランドから権利侵害の警告が来たら、ビビってしまうのもやむなしだが、それにしても、我が国で古来存在する市松模様を突然「使うな」と言われて違和感を覚えなかったというのだろうか。

京都のメーカーが逆襲開始！

一方、このクレームに屈しなかった関係者もいたのである。それが、滝田商店にこの数珠袋を卸していた京都のメーカー・神戸数珠店だ。

「市松模様はルイ・ヴィトンの権利侵害」などというイチャモンのせいで、取引先から自社商品の取り扱いを拒否されれば、そりゃ穏やかではいられないだろう。

そこで神戸数珠店は、数珠袋の柄がダミエ柄の商標権を侵害しないことの確認を求めて、特許庁に判定請求を行った。こうして、京都の数珠店とフランスが誇る世界の一大ラグジュアリーブランドが、特許庁を介して争うことになったのである。

これって、なかなか勇気の要る反撃だと思う。そして結論としては、無事にルイ・ヴィトンが全面的に負けている（※1）。特許庁の認定は以下の通りだ。

＜イ号標章〔数珠袋の模様〕は、その使用商品との関係において、当該商品の布地全体の模様として使用された、日本古来の模様として広く一般に知られ、親しまれている市松模様にすぎないから、自他商品の識別標識として機能するような態様で使用されているものとはいえない。〔…〕比較をするまでもなく、本件商標〔ルイ・ヴィトンの商標〕の商標権の効力の範囲に属しないものである。＞

「比較をするまでもなく」という一文に、特許庁の呆れがにじみ出ているようである。要するに、何らかのブランドとして把握される余地のない単なる市松模様に対し、ダミエ柄の商標権の効力が及ぶ余地はないということである。当然の判断といえる。

ヴィトンの横暴に日本人から批判が殺到

この判定結果を受けて、無事に滝田商店も神戸数珠店の数珠袋の取り扱いを再開。

そしてこの一件の記録は、特許庁において公になったため、ルイ・ヴィトンのムチャクチャな権利行使は衆人の知るところとなり、多くの日本人から批判を集めることになったのである。

この事件が明るみになったのはよかったが、筆者が危惧するのは、たまたま公になった本件は氷山の一角にすぎず、一般的な市松模様柄を用いてバッグや小物を作って売っているに過ぎない小売店やメーカーが、人知れず、ルイ・ヴィトンから警告を受けて、泣き寝入りしているケースが他にもあるのではないかということだ。

何百年もの歴史を誇る伝統柄である市松模様を、ルイ・ヴィトン一社に不当に奪われないようにするためには、神戸数珠店の対応から学んで、納得できない警告にはしっかりと立ち向かう気概が必要なのである。

※1 判定2020-695001号事件

